José Ignacio Vila, un jugador de toda la cancha que brilla en el Náutico

El equipo masculino de hockey del Club Náutico venció a Puerto Belgrano por 2 a 1 en el Estadio Panamericano de Hockey y se quedó con el Campeonato Regional de Clubes “A”. En ese marco, el mejor jugador de la final como así también goleador y mejor jugador del torneo, José Ignacio Vila, en diálogo con “el Retrato…” destacó: “Este resultado nuestro más el obtenido por las chicas, que consiguieron un segundo puesto, va a hacer que empiece a sonar un poco más este deporte en el club”.

“Estamos muy contentos, porque es algo que veníamos buscando hace bastante. Por suerte, en esta segunda final que disputamos se pudo dar y se dieron los resultados”, afirmó el elegido mejor jugador de la final como así también goleador y mejor jugador del torneo, José Ignacio Vila, en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, el joven de 20 años, que hace 10 años que juega este deporte, destacó el rendimiento del equipo durante este año y recordó que en el 2022 obtuvieron un tercer puesto en el torneo local. “Este año volvieron algunos jugadores. Estábamos muy motivados por los resultados del año anterior, lo cual nos ayudó a tener una gran pretemporada”, expuso.

“Mi mamá jugaba al hockey en Olavarría. Ir a verla a entrenar me motivaba. Cuando me vine a vivir a Mar del Plata mi hermana y mi mamá jugaban, asÍ que las iba a ver bastante seguido a entrenamientos y partidos. Me quedaba todo el sábado en la cancha. Todo eso, me generó el deseo de jugar al hockey”, sostuvo.

Asimismo, Vila comentó que “los socios del Club están más interesados por los deportes náuticos o el tenis y que “no hay mucho deporte en equipo”, a excepción del hockey. “Estos últimos años el hockey estuvo bastante apoyado por el club”, indicó y agregó: “Este resultado nuestro más el Sucampeonato obtenido por las chicas en el reciente Torneo de Bahia Blanca, va a hacer que empiece a sonar un poco más este deporte en el club”.

-¿Cuál es tu sueño?

-De chico siempre lo que más soñé fue representar a mi país, aunque es algo muy difícil de poder hacer. Mi sueño es poder llegar a lo más alto que pueda y de ahí ver. La ilusión de irse a jugar afuera del país está también.

-¿Cómo ves el hockey masculino de Mar del Plata?

-Hay un desarrollo que fue un poco cortado algunas veces, pero de a poco va surgiendo. Es muy difícil el crecimiento del hockey masculino porque no se fomenta tanto. Traer a los clubes chicos que quieran probar es la parte más difícil. No se encuentran jugadores adolescentes, de entre 13 y 18 años, y ahí es donde está más partido el hockey. Se necesitan más jugadores.

Por último, destacó que el club cuenta con un proyecto a largo plazo que busca potenciar el crecimiento. “Hay que esperar y aguantar para que se siga desarrollando el hockey en el club y en la ciudad”, confesó el multifacético deportista que se destaca como delantero y también como defensor de central en la cancha.