Athina Pilaftsidis la joven promesa del IAE Club que sueña con jugar en Las Leonas

Después que el equipo femenino de hockey del IAE Club se haya quedado con el Campeonato Regional de Clubes “A” derrotando a CUDS, la mejor jugadora de la final, Athina Pilaftsidis,( quien en la foto aparece con sus entrenadores Nahuel Rodriguez y Lautaro Rodríguez ) en diálogo con “el Retrato…” confesó que siente una alegría muy grande por el triunfo obtenido. “Mi sueño más grande es poder jugar en Las Leonas. Si tengo una oportunidad, daría lo máximo”, subrayó.

La mejor jugadora de la final, de 16 años, Athina Pilaftsidis, en diálogo con “el Retrato…” destacó el triunfo obtenido este domingo por el IAE Club en el Estadio Panamericano de Hockey de Mar del Plata, en el marco de la disputa de los Campeonatos Regionales de Clubes “A”, como así también se refirió a su carrera deportiva, a lo que fue el salto de Quinta a primera División y a lo que se viene.

Recordó en este sentido que “ el año pasado me llamaron para jugar el Regional de Primera estando en la Sexta División con 15 años” para acotar que “en Primera solo tengo cuatro partidos jugando”.

Reconoció que no es lo mismo “jugar en Quinta que en Primera ya que hay gente en esta categoria con mucha experiencia, pero la verdad no la siento; quizás sea por mi caraácter”

En cuanto a su posición en la cancha dijo que ” es una especie de “5” adelantado ” que me hace correr bastante , pero lo que a mí lo que más me gusta es meter asistencias, no goles. Me gusta ordenar el juego, correr para adelante y hacer pases”, afirmó la deportista, que comenzó a jugar a los 5 años en el club y que, incluso, el año pasado formó parte del seleccionado de Mar del Plata, el cual quedó cuarto en el país. “Tuve la suerte de poder jugar todos los partidos del Torneo”, aclaró.

A su vez, habló de sus referentes en el mundo del hockey y destacó, en primer lugar, a su mamá, Valeria Cañon, que ” de joven supo jugar en El Linqueño”, como así también a algunas jugadoras de Las Leonas “en especial las delanteras” , para afirmar que “Mi sueño más grande es poder jugar en Las Leonas. Si tengo una oportunidad, daría lo máximo”, reconoció la joven deportista de 16 años.

Contó que su papá supo jugar al fútbol en Alvarado y sus dos hermanos en San Isidro y Kimberley, por lo que el deporte es algo que lleva en sus genes.

Hoy Athina dedica cuatro dias a la semana a entrenar en su club y con el seleccionado marplatense, y mantiene viva la llama de la esperanza de en futuro no lejano, vestir la camiseta del Seleccionado Nacional.