Colegios Privados impulsan la creación de comités mixtos de salud y seguridad   

Adriana Donzelli, secretaria General del Sindicato Argentina de Docentes Privados (SADOP) de Mar del Plata, en conversación con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la sobrecarga laboral y por el impacto de la conflictividad y de la violencia que se encuentra afectando a los trabajadores del sector. A su vez, adelantó que han impulsado la creación de los comités mixtos de salud y seguridad.

Adriana Donzelli, secretaria General del Sindicato Argentina de Docentes Privados (SADOP) de Mar del Plata, en una entrevista mantenida con “el Retrato…” analizó la situación del sector, las problemáticas que se encuentran atravesando los trabajadores y expresó que desde el gremio se encuentran trabajado a los fines de mejorar las condiciones de empleo, principalmente en la sobrecarga laboral que impacta mucho en los docentes de gestión privada.

Asimismo, la titular de SADOP señaló que también se encuentran impulsando la creación de los comités mixtos. “Estamos siguiendo de cerca las condiciones de cada colegio y viendo los factores que están afectando la salud de los docentes, lo cual está vinculado a la sobre exigencia. Se está trabajando fuertemente sobre eso”, indicó.

“Los colegios están cumpliendo con sus obligaciones. No hubo cierres nuevos, los pocos que hubo han sido por decisión empresarial de la institución y se está haciendo un seguimiento del área gremial. No hay una situación masiva crítica. Estamos inmersos dentro de un contexto complejo, pero no se están registrando mayores irregularidades”, sostuvo.

Conforme a ello, aclaró que, igualmente, hay casos puntuales de cierres registrados hace un tiempo atrás que están siendo seguidos de cerca por SADOP a los fines que se cumplan los pagos a los trabajadores en tiempo y forma.

En ese contexto, la titular de SADOP remarcó su preocupación por el impacto de la conflictividad y de la violencia. “La escuela siempre ha sido un espacio de contención social, donde se refleja la problemática social. Desde ese lugar, la escuela tiene que dar respuestas y los docentes llevar adelante su tarea”, indicó.

“La sobrecarga laboral presenta un aspecto psicosocial muy fuerte que impacta de lleno en la salud de los trabajadores. Por eso, estamos impulsando en los colegios la creación de los comités mixtos de salud y seguridad, que son espacios de diálogo, para revisar las condiciones en las que se trabaja y que buscan generar ambientes saludables como así también erradicar las cuestiones que impactan negativamente en la salud de los trabajadores”, explicó.

En función de ello, señaló que “la participación de los trabajadores es la que garantiza poder trabajar en condiciones seguras” y agregó que la cuestión social siempre impacta en los colegios, los cuales están inmersos en una sociedad y en una problemática determinada. “Probablemente después de la pandemia algún tipo de conflictividad se haya agudizado. Las cuestiones que asisten y preocupan a la sociedad impactan en la escuela, la cual tiene que encontrar los mecanismos para dar respuestas”, expuso.

“La idea es que la respuesta no sea a través de la salud de los docentes sino que como comunidad se pueda trabajar en conjunto para poder dar la contención y solución que la problemática requiere”, apuntó.

Por último, en el marco del aumento del valor de las cuotas solicitado por los colegios privados al gobierno bonaerense, Adriana Donzelli, secretaria General del Sindicato Argentina de Docentes Privados (SADOP) de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” aclaró que no es una discusión en la que el Sindicato tiene que ser parte. “No necesariamente el aumento docente tiene que ver con la cuota”, indicó.

Cabe destacar que la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba) a través de un comunicado señaló que entre enero y abril las tarifas que cobran los centros de educación privada arrastran un retraso superior al 8% como consecuencia de la inclusión por parte del Gobierno Nacional de los institutos en el programa denominado “Precios Justos”.