Jorge Paredi inauguró nuevos consultorios en el CAPS en General Pirán

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi junto al director Ejecutivo de Zona Sanitaria VII, Gastón Vargas y autoridades de salud, inauguró los nuevos consultorios del CAPS Dr. Luis Sagasta de General Pirán. La importante obra de ampliación consta de 4 nuevos consultorios, sala de espera y baños. El jefe comunal expresó con emoción: “La salud en la función pública es lo más importante y es un derecho de todos los habitantes. Es una alegría estar inaugurando esta importante obra en beneficio de la comunidad”.

De esta manera, en un trabajo conjunto de la Municipalidad de Mar Chiquita con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se llevó adelante la ampliación del CAPS Dr. Luis Sagasta de General Pirán. Paredi y Vargas, acompañados por el delegado Horacio Ferreyra; la secretaria de Salud, Edith Chifflet y el director del CAPS, Manuel Arevalo, inauguraron la obra que consta de 4 consultorios, sala de espera, dos baños y sistema de turnos integrado y tiene 67 M2 de superficie cubierta. La misma se efectuó en continuidad del sector de atención y administración existente.

La ampliación contempla nuevos consultorios de atención pediátrica, de traumatología, ginecología y obstetricia. Durante el emotivo acto, Paredi ponderó: “En 1950 nació la Unidad Sanitaria de General Pirán y hoy como un vecino oriundo de la localidad me enorgullece estar inaugurando los nuevos consultorios. Este es un esfuerzo que se hizo junto a la provincia de Buenos Aires, tenemos un gobernador presente que escucha nuestros pedidos y necesidades. La salud en la función pública es lo más importante y es un derecho de todos los habitantes. Es una alegría estar inaugurando esta obra en beneficio de la comunidad”.

Por su parte, Gastón Vargas, director Ejecutivo de Zona Sanitaria VII expresó: “Les traigo el saludo del ministro de Salud, Nicolás Kreplak que no nos pudo acompañar. La salud está en la agenda y da mucho gusto. Las cosas a veces llevan tiempo pero finalmente suceden, cuando hay decisión política los tiempos se acortan. Nuestro gobernador Axel Kicillof tiene un plan de salud para los próximos años y en todos los distritos se garantiza el derecho de acceso a la salud. Quiero agradecerle al intendente Jorge Paredi permitirme estar hoy acá inaugurando esta obra”.

Participaron del acto además Alejandro Ruau, ex intendente; Noemi Guzmán, presidenta de la cooperadora del CAPS; Virginia Azqueta, directora del Hospital Municipal; Walter Wischnivetzky, secretario General; Carlos Minnucci, presidente del HCD; Marcelo Sosa, asesor de Asuntos Municipales de Vialidad Nacional; miembros del equipo de salud; delegados municipales; concejales; entre otras autoridades.