Cónsoli y las acciones del Ejecutivo por la desocupación y el Parque Industrial

Andrés Cónsoli, Secretario de Desarrollo Productivo e innovación de la Municipalidad, en diálogo con “el Retrato” se refirió a las acciones el Ejecutivo en relación a la alta tasa de desocupación y la ampliación del parque Industrial local.

En primera medida sostuvo que su Secretaría tiene una actividad muy amplia en relación a la cantidad de actividades que se realiza. “La matriz productiva de la ciudad es diversa desde el Parque Industrial hasta el trabajo con emprendedores y emprendedores de la economía social, pasando por el trabajo con las cooperativas, el agro, con economía del pensamiento, el desarrollo del polo tecnológico”, en este sentido agregó: “Mar del plata es el distrito provincial con más establecimientos industriales y comerciales en la provincia y nosotros queremos seguir trabajando para que eso se siga ampliando y complementándose en sí mismo”.

Asimismo, sobre la tasa de desocupación manifestó: “La ciudad tuvo el año pasado, en promedio, el índice más bajo en toda su historia, con el índice de 5,8 en el primer trimestre y por supuesto el 8,8 en el segundo trimestre. Trabajamos igual, más allá del indicador, para tratar de facilitar que un privado, que es a nuestro entender el que genera trabajo genuino y de calidad, tenga cada vez condiciones más fáciles y sencillas a través de ordenanzas que permitan habilitar su negocio rápidamente o establecer su empresa cómoda y fácilmente en la ciudad y también traer nuevas industrias como estamos trabajando en la industria audiovisual que la ciudad fue receptora de filmaciones internacionales en los últimos meses y consideramos que es crítico que crezca en la ciudad la posibilidad de establecerse empresarialmente en Mar del Plata, a la vez que hay que trabajar en la capacitación para quienes están buscando trabajo tengan las habilidades necesarias para llegar al mundo laboral que cada vez es más exigente en cuanto capacitación y formación”, dijo Consoli.

En relación al parque Industrial, y su ampliación, el funcionario dijo: “El trabajo que hicimos el año pasado fue récord en la ciudad, los metros que se otorgaron con la instalación más grande en los últimos años que fue el proyecto de la fábrica Lamb Weston que ocupa el 7% del Parque. Ahí entendimos que hay plantear la necesidad de un nuevo parque o la ampliación del actual, como una acto de responsabilidad, más allá que aún le quedan algunos lotes al parque que a este promedio, pueden ser entre 2 y 3 años”.

“Sabemos que los plazos para tener un nuevo distrito industrial son más largos de lo que quisiéramos, así que por más que esto exceda nuestra gestión consideramos que es necesario comenzar ese trámite y así lo hicimos” enfatizó.

Finalmente, en relación a los servicios básicos que hay en el Parque Industrial, Cónsoli dijo: “Eso es crítico a la hora de analizar un nuevo parque. No queremos que pase lo que pasó cuando se hizo la ampliación anterior que se hizo en un terreno sin ningún tipo de servicio, hay empresas que hace tiempo tienen un lote asignado y no pueden avanzar porque no tienen asfalto, ni agua. Afortunadamente lo fuimos solucionando, en algunos casos con fondos municipales, en otros con ARN que pudimos conseguir desde Nación y actualmente si hoy vamos al Parque podemos ver que se está haciendo asfalto con aportes de privados. Lo que hicimos como gestión fue que cuando la ciudad le da un lote a una empresa que se quiere establecer, que se lo da en condiciones muy favorables, invitamos a la empresa que colabore en la complementación de la infraestructura del parque y eso es lo que está ocurriendo hoy con el asfaltado”