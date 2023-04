Walter Orozco: “Se está armando una bomba de tiempo y eso nadie lo puede negar”

La Unidad Piquetera acampó durante la noche del jueves en el Monumento San Martín después de una movilización con antorchas bajo el lema “Basta de hambre”. El dirigente del Polo Obrero, Walter Orozco en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “efectivamente se está armando una bomba de tiempo y eso nadie lo puede negar”.

“Hicimos una jornada nacional que comenzó el miércoles, y se replicó en todo el país para exigirle una reunión al Presidente, razón por la cual, en la mañana del jueves entró una delegación en la Casa Rosada. Lo que planteamos es que la situación en los barrios no se aguanta más, la inflación está pulverizando los salarios que tienen los trabajadores precarizados”, manifestó Orozco.

Asimismo, enfatizó: “también llevamos un reclamo muy concreto, tenemos miles de familias que no tienen ningún tipo de asistencia. Nuestra ciudad es la número 1 en desocupación y la Ministra Tolosa Paz dice que no hay necesidad de reabrir los programas sociales. Nosotros pedimos la reapertura de eso, por otro lado una regularización en la entrega de alimentos para los comedores y merenderos que se recortaron durante el año pasado y este año. Estas son consecuencia de las políticas que el Gobierno está llevando adelante en torno a cumplir con las metas del FMI, razón por la cual están recortando el presupuesto, por eso hacemos una fuerte denuncia en torno a este punto”.

“Por eso, le pedimos una reunión al Presidente y no a Tolosa Paz, porque ella está mintiendo y desoye los reclamos. Miente porque dice que no hay recorte, cuando todo el mundo se anoticio en enero que iban a haber 150 mil bajas y desoye los reclamos porque dice que no hay necesidad de reabrir los programas cuando en Mar del Plata, por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de gente sin trabajo. El cuadro es absolutamente gravísimo”.

En relación a la reunión que se llevó a cabo en Casa Rosada durante la mañana del Jueves, el dirigente social dijo: “Estamos esperando novedades de la reunión, el acampe se levantó porque estaba planificado hasta el jueves al mediodía, pero forma parte de un plan de lucha. En los próximos días se va a realizar una marcha federal. El lunes hubo una reunión de la Unidad Piquetera junto a la UTEP que es el espacio donde están las organizaciones oficialistas, en la reunión hubo una coincidencia en relación al diagnóstico de lo que está pasando en los barrios, por lo tanto, se pautaron acciones en común. Esto es lo que va a hacer es visibilizar más el reclamo que nosotros venimos haciendo”, expresó.

En este sentido, agregó: “la marcha federal va ser un canal de reclamo y denuncia de esta situación y por supuesto estamos planteando a la CGT y CTA que deberían estar convocando un paro, porque los paros que nosotros que nosotros hacemos tienen como objetivo no solamente conseguir lo que pedimos, sino también colocar en agenda las prioridades que tenemos los trabajadores, eso hoy no se ve”.

Finalmente, Orozco en relación a la perspectiva de futuro, en un año electoral dijo: “Primero hay que llegar a Diciembre, lo que tenemos hoy es que el Gobierno debe atender esto que estamos planteando. El otro día se conoció que el pollo, que es un alimento que muchas familias están comprando para reemplazar la carne, por su alto costo, aumentó un 100% en 90 días; es una locura. En Mar del Plata está pautado un aumento de tarifa en el transporte que va a llegar a 200 pesos el boleto, hay un nivel de aumentos exorbitante que está generando una crisis que no tiene precedentes. El cuadro de inflación, la situación con los alimentos, los tarifazos, la cuestión habitacional, están generando u n caldo de cultivo que no sabemos cuando va a reventar, si antes o después de diciembre, pero efectivamente se está armando una bomba de tiempo y eso nadie lo puede negar. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que son quienes se disputan el poder, ambos coinciden en que hay que cumplir con las metas pautadas por el FMI, y eso para nosotros la situación que tenemos hoy es justamente el resultado de cumplir con esas metas”, sentenció Orozco.