Alejandra Habib y todo lo que hay que saber sobre la nueva moratoria previsional

En el marco del nuevo plan de pagos de deuda previsional que consiguió aprobar el gobierno nacional, la doctora Alejandra Habib, integrante del estudio “Serebrisnsky y Asociados”, en diálogo con “el Retrato…” explicó que, si bien la ley fue auspiciada como si fuera “la eterna salvación” de los grupos vulnerados, “algunas personas que pertenecen a estos grupos no van a poder acceder a este plan de pagos” y aseguró “va a traer cola de impacto fiscal esta ley: para el que puede acceder y para el que no”.

Cabe recordar que el Plan de pagos de deuda previsional que consiguió aprobar el Gobierno por 134 votos a favor y 107 en contra en la última y única sesión que logró coordinar con parte de la oposición en el período de sesiones extraordinarias es una iniciativa con impacto sobre cerca de 740 mil personas en edad jubilatoria o prejubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para ingresar al sistema previsional.

Aprobado en el Senado a mediados del año pasado y convertido ahora en ley con la media sanción restante de Diputados, habilita a quienes estén próximos a cumplir los 60 (mujeres) o 65 años (hombres) a pagar la deuda previsional en “Unidades de Cancelación de Aportes”, equivalentes a un mes de servicios.

Alejandra Habib del estudio “Serebrisnsky y Asociados”, en diálogo con “el Retrato…” explicó que “el plan nuevo, que prevé un formato diferente a las moratorias anteriores respecto a las jubilaciones, genera un paradigma distinto, porque crea una unidad de pago de previsional, es decir, ya no se está regularizando deuda”.

“Este plan tiene su origen en el viejo sistema de AFJP porque habla de unidad de pago, lo cual es una creación novedosa por los legisladores. Todavía no está definida la naturaleza que se está comprando, que son las unidades”, indicó y comentó que “cada unidad va a cubrir un mes y cada una de ellas cuesta $5.729, lo cual es un valor ajustable y que está relacionado con otros valores que se fijan trimestralmente en el sistema de movilidad de las prestaciones, mínimos imponibles y máximos imponibles”.

En ese contexto, la reconocida abogada previsonalista explicó que “no es una moratoria para que todo el mundo se jubile” y agregó que la misma tiene muchas variables a tener en cuenta. “Si bien fue auspiciada como si fuera la eterna salvación de los grupos vulnerados, algunas personas que pertenecen a estos grupos no van a poder acceder a este plan de pagos”, aseguró.

“Una persona que cobra un plan, por ejemplo Argentina Trabaja, no puede ingresar al programa de pagos, que le da la posibilidad Anses de hacerlo, si no renuncia primero a ese plan, porque es incompatible, conforme a lo establece la ley”, comentó y agregó: “No podemos regalar más plata, porque no tenemos más plata para regalar”.

Asimismo, Habib remarcó las mujeres mayores de 60 años y varones mayores de 65 años son los únicos grupos que hoy pueden iniciar este trámite con el nuevo plan, los cuales tienen dos opciones: pasar la evaluación socioeconómica para acceder al plan de financiación o pagar el total que se adeuda.

En relación a la primera opción, describió que “se hará una evaluación socioeconómica, que tiene un parámetro social más altos que las anteriores que tuvimos” y comentó que “la persona que tiene una casa y un auto no muy valioso va a pasar sin ningún problema esto y se va a poder jubilar optando por el plan de pago en cuotas (30, 60, 90 o 120 cuotas), que se descuentan del mes” al mismo tiempo que subrayó que esta opción “es la ideal”.

Conforme a ello, remarcó que ha recibido muchas consultas por parte de personas que se encuentran en esta situación. “Muchas veces el exceso de información termina siendo desinformativo. La gente se piensa que se jubila todo el mundo y los aportantes empiezan a sentir bronca, porque piensan que se van a gastar la plata de todos”, expuso la especialista en la materia y agregó que esto “no es tan así”, porque muchas personas van a ir a la Anses con el objetivo de jubilarse, pero van a encontrar varios obstáculos en el marco legal.

“Por ejemplo, una persona que fue ama de casa toda la vida y se quiere jubilar, si pasa la evaluación socioeconómica, tiene que pagar una cuota mensual de 19 mil pesos”, comentó y añadió que, “si no pasa la evaluación socioeconómica, esa persona tiene que justificar de dónde va a sacar los $2.100.000 que le va a salir pagar para su jubilación”.

En tal sentido, la reconocida letrada remarcó que “hay varias dificultades a sortear” en esta media. “Es beneficioso poder acceder a una jubilación y uno se siente honrado de poder ayudar a esa gente, porque tener lo mínimo garantizado es una situación que tranquiliza los nervios de cualquier persona, máxime en los tiempos de crisis como los estamos atravesando”, aseguró y añadió: “Hoy la consulta tiene que ser hecha con un especialista, porque va a traer cola de impacto fiscal esta ley: para el que puede acceder y para el que no”.

“Hay que tener en cuenta que este plan es con el propósito de jubilar a personas que realmente lo necesitan, porque realmente los legisladores tienen buenas intenciones, pero esto no es soplar y hacer botellas”, concluyó la reconocida abogada previsionalita de Mar del Plata.