Por pedido de Massa, Diputados frenó la ley que regula los delivery

Por pedido expreso del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a raíz del revuelo que generó en las empresas de delivery y sus repartidores el proyecto de ley para regular la actividad del sector, los diputados que formaron parte del plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación general decidieron postergar el debate, en una suerte de cuarto intermedio.

Legisladores bonaerenses de primera línea del Frente Renovador de Massa siguieron con atención la evolución del proyecto de ley. Incluso, cuando la propuesta ingresó formalmente a la Cámara baja bonaerense hubo llamados de aviso a representantes de las empresas de delivery.

En este contexto, la iniciativa, que tuvo un repentino ingreso al plenario conjunto de comisiones y venía de ser aprobada por unanimidad en el Senado bonaerense, este martes se encontró con un nutrido grupo de repartidores de Rappi y Pedidos Ya que llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense para demostrar su descontento y con un rechazo cerrado de la oposición parlamentaria.

“Quieren regular actividades nuevas con leyes de hace 50 años. Celebro que se le ponga un freno a este proyecto en esta Cámara. Sería importante que escuchemos a los trabajadores“, apuntó el diputado libertario Nahuel Sotelo, que acompañó la protesta de los repartidores de delivery e incluso se lo vio luciendo una de las mochilas de Pedidos Ya.

Como adelantó este medio, el proyecto de autoría del sindicalista k Omar Plaini tiene por objetivo la creación de un registro de los trabajadores de delivery, de empresas como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats o Cabify, para que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires regule la actividad de los repartidores, aunque ello no signifique tener injerencia puntual en la relación laboral.

Durante el engorroso, inexacto y extenso debate reglamentario que protagonizaron los legisladores, la diputada del Frente de Todos que presidió la comisión conjunta, Soledad Alonso, reconoció que “es un proyecto que desde lo mediático hizo ruido”. “Hay empresarios y trabajadores que tienen cosas que plantear”, afirmó.

“Nunca vamos a votar algo que perjudique a los trabajadores y tampoco a los empresarios. Tuve reuniones con Rappi, Pedidos Ya y el senador Plaini y quedamos en armar una mesa de trabajo, para sacar la mejor ley que podamos, que beneficie a trabajadores y empresarios“, aportó el diputado renovador, Rubén Eslaiman.

Ambos legisladores compartieron la premisa del ministro Massa de no entorpecer el desempeño de las empresas de delivery, ni de poner en riesgo las fuentes laborales en un momento de crisis económica aguada. De acuerdo a un relevamiento de la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI), unos 25 mil repartidores se verían perjudicados con el proyecto de ley que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados bonaerense.

Vale remarcar que, en las dos intervenciones de los legisladores oficialistas se lee entre líneas que el proyecto va a estar sometido a modificaciones, a partir de la escucha de empresarios, sindicatos y trabajadores. Si eso ocurre, la iniciativa debería volver al Senado bonaerense, lo que demoraría considerablemente su sanción. El escenario parece abierto.

En este sentido, fue la diputada del Frente de Grande Susana González quien se encargó de aclarar que el proyecto para regular las app de delivery a partir de la creación de un registro provincial único y obligatorio, “no regula la relación laboral porque no tenemos esa potestad”. “Lo digo para correr el lobby y los intereses, aunque concuerdo que el proyecto quede en comisiones para analizar más”, sostuvo.

Desde el Pro, también apoyaron la idea de postergar el tratamiento aunque sugirieron darle continuidad al análisis de la propuesta. “Soy autor de un proyecto para avanzar en este sentido, porque comparto la preocupación por generar una regulación sobre el tema”, aportó el diputado Sergio Siciliano.

Esta mañana, los trabajadores de Rappi y Pedidos Ya, que se calculan son unos 25 mil, lanzaron una convocatoria en la puerta de la Legislatura bonaerense bajo los lemas “La provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones” y “Defendamos nuestra fuente de ingresos”.

“Registro hay. Si me querés vender un beneficio, no me lo disfraces como esto, porque la iniciativa va a ser más excluyente que incluyente. En este proyecto hay manos que no están en este entorno y nos ven como una oportunidad para sacar provecho”, criticó Dylan, unos de los repartidos que protestó en Diputados.

Por su parte, otro de los trabajadores le apuntó al senador y dirigente de los Canillitas Omar Plaini: “El que impulsa la ley sigue siendo un sindicalista y busca ganar poder con nosotros. Cada vez el diario en papel se ve menos y busca relanzarse con nosotros, que en la provincia somos 25 mil trabajadores”.

En tanto, desde la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI), que se encuentra tramitando la personería gremial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, cuestionaron que no los hayan invitado a expresar su opinión respecto del polémico proyecto.

“Nos hubiese gustado que desde el gobierno tomen en consideración nuestra opinión sobre el tema. Somos muchos los compañeros que intentamos organizar el sector. Sin embargo, no nos tuvieron en cuenta“, sostuvo su secretario General, Mauro López.

En ese sentido, el titular de ASRI remarcó que les sorprende que no los hayan invitado a la reunión de comisiones de la Legislatura bonaerense. “Junto con el Estado y las empresas, somos una pata más del sector“, recordó el gremialista.