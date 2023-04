Guillermo Castello: “El riesgo es que 25 mil pibes queden en la calle” con regulacion de las Apps

En el marco del debate del proyecto por la regularización de la actividad de los denominados repartidores de aplicaciones como “Rappi” y “Pedidos Ya”, el diputado de “Avanza Libertad”, Guillermo Castello, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó dicho proyecto de ley y apuntó que los trabajadores “van a tener que trabajar 8 horas, dejar de ser independientes y es muy probable que las empresas los terminen despidiendo para no ajustarse a este nuevo régimen”.

Cabe destacar que el proyecto -impulsado en el Senado por Omar Plaini- establece la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en Aplicaciones. Allí, las empresas empleadoras tendrán la obligación de inscribir tanto a sus trabajadores, como los vehículos utilizados y, a partir de ese registro, el gobierno podrá identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores.

El diputado de “Avanza Libertad”, Guillermo Castello, en una entrevista mantenida con “el Retrato…” señaló que “el proyecto aspira a crear un registro obligatorio y único para las actividades de entrega, transporte y diligencia de elementos o sustancias alimenticias” y añadió que el problema es que “dispone que los trabajadores de delivery, que son alrededor de 25 mil en la provincia de Buenos Aires, que trabajan de manera autónoma e independiente, pasan a estar regidos por la ley de contrato de trabajo y a trabajar en relación de dependencia”.

Asimismo, aclaró que la ley involucra, no solamente a los trabajadores de “Rappi” o “Pedidos Ya”, sino a cualquier comercio que tenga un delivery propio. “Van a tener que trabajar 8 horas, dejar de ser independientes y es muy probable que las empresas los terminen despidiendo para no ajustarse a este nuevo régimen”, indicó.

“En Capital Federal se aprobó una regulación de esta actividad. Se los definió como intermediarios entre oferta y demanda. No hay relación laboral”, indicó y agregó que, en cambio, en este proyecto se los define como trabajadores en relación de dependencia. “La flexibilidad o autonomía que tenían la mayoría de las personas que estén en este rubro, no la podrían tener con esta ley”, precisó.

“Esta ley le va a complicar mucho la vida a los trabajadores y a la empresa”

Frente a ello, Castello sostuvo que esta ley “le va a complicar mucho la vida a los trabajadores y a la empresa” al mismo tiempo que consideró que actualmente las nuevas generaciones prefieren “el auto empleo flexible”, es decir, la facultad de poder organizar los días, horarios y descansos de su jornada laboral. “El oficialismo y el sindicalismo no está viendo esta emergencia de la economía colaborativa”, precisó.

“Estas aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify, etcétera le resuelven la vida a mucha gente y tienen características distintivitas”, aseguró y agregó que “el repartidor asume los riesgos de su actividad, los gastos, no tiene compromiso de exclusividad, la prestación de servicios no es permanente, no tiene obligación de cumplir horario laboral ni de concurrencia y puede organizar su propia prestación”.

“Con esta ley, estás destruyendo un mercado”

En ese contexto, el diputado provincial explicó que “el riesgo es que 25 mil pibes queden en la calle” y recordó que el año anterior se llevaron adelante 25 millones de transacciones por comercio electrónico en la provincia de Buenos Aires, de las cuales el 65% fueron por delivery. “Con esta ley, estás destruyendo un mercado”, aclaró y comentó que en España justamente pasó esta situación, donde se perdieron una cantidad importante de puestos laborales.