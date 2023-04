Axel Kicillof lanzó los Juegos Bonaerenses 2023: “Son un instrumento de justicia social”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes en la localidad de Quilmes la 32° edición de los Juegos Bonaerenses, evento anual que reúne desde hace tres décadas a miles de jóvenes y adultos en más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

En ese sentido, en el Polideportivo Municipal quilmeño, Kicillof remarcó la importancia del evento deportivo, y recordó cuando la pandemia de COVID-19 no permitió que se realice presencialmente los Juegos Bonaerenses 2020 y 2021.

“Nos tocó una época complicada por la pandemia, que causó una modalidad virtual en los Juegos Bonaerenses. Por eso quiero reconocer a nuestro ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque, porque cuando era difícil, el evento se hizo igual, no se interrumpió, y era muy importante no perder esta continuidad”, celebró Kicillof.

En esta línea, Kicillof definió a los Juegos Bonaerenses como algo “precioso, hermoso y conmovedor”, y destacó que los jóvenes que participan allí, no se lo olvidan en toda su vida. “Marca un antes y un después. No lo digo yo, es lo que se oye en Mar del Plata y en cada uno de los municipios que participan”, subrayó.

Vale recordar, que la subsecretaría de Deportes bonaerense precisó que aquellos que deseen competir en alguna de las más de 100 disciplinas deportivas y culturales, tienen tiempo para inscribirse hasta el 30 de abril en el sitio web de los Juegos Bonaerenses.

Cabe destacar, que los inscriptos podrán participar de los Juegos Bonaerenses en las categorías dirigidas a juveniles, personas con discapacidad, personas trasplantadas, adultos mayores y estudiantes universitarios. A su vez, la iniciativa deportiva cuenta con tres etapas de competencia, la municipal, la regional y la final provincial, celebrada todos los años en Mar del Plata.

“Los Juegos Bonaerenses son un laburo que genera condiciones de acceso al derecho al deporte, a la diversión, y al disfrute. Se me ocurren pocas políticas que sea tan transversales y abarcativas, y que marquen tanto la identidad y el orgullo de nuestra provincia. Son un instrumento de justicia social. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie“, precisó Kicillof.

En su alocución, el Gobernador de la Provincia indicó que en el 2022 se inscribieron 350.000 personas en los Juegos Bonaerenses, y que para esta edición esperan más participantes, debido a que este año habrá varias novedades.

Entre los cambios de esta 32° edición de los Juegos Bonaerenses se destacan la incorporación de la disciplina fútbol siete mixto, la ampliación de los equipos de hockey y rugby, que pasarán de siete a once y 15 jugadores; la implementación de nuevas edades para los deportes de playa debido a su alta convocatoria, entre otros.

Durante el acto en Quilmes, un comité de deportistas de la localidad bonaerense de Morón fue galardonado con la Copa Comunidad, por ser el municipio que más se destacó durante su estadía en los Juegos Bonaerenses 2022 en su compromiso, responsabilidad y solidaridad en el juego limpio.

Por su parte, Lomas de Zamora también fue ganador de un trofeo, la Copa Desafío Bonaerense, por ser el municipio provincial que más medallas ganó en la edición pasada de los Juegos Bonaerenses, con 41 de oro, 17 de plata y 8 de bronce.

Lugatti, Magario y Kicillof junto con la delegación de Lomas de Zamora, que encabezaron el medallero de los Juegos Bonaerenses 2022.

Por último, Kicillof volvió a criticar la idea de meritocracia, algo recurrente en sus alocuciones. “No hablemos de meritocracia, hablemos de mérito y esfuerzo, ese esfuerzo se puede hacer desde una línea de largada muchísimo más equitativa, el lugar desde donde parten los pibes es tan distinto, que todo se vuelve una política de discriminación y no de esfuerzo”, fustigó.

“Tiene que haber un Estado que garantice los derechos. Donde hay una necesidad aparece unos Juegos Bonaerenses, un Conectar Igualdad, una vivienda, una escuela, un hospital. Donde hay una necesidad, aparece un derecho”, cerró Kicillof.

En el acto de lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2023, Kicillof estuvo acompañado por su vice, Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; y el subsecretario de Deportes, Leandro Lurati.