Cristian Girard (ARBA): “El problema no son los impuestos, sino cómo se usan esos recursos”

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, salió al cruce de aquellos referentes opositores que proponen eliminar tributos al advertir que “una sociedad en la que no existen los impuestos es una sociedad sin Estado”.

En una entrevista con FM La Patriada, el funcionario analizó que “un mundo sin impuestos es una distopía”. Además, expresó que se debe “evaluar qué hace cada Gobierno con los impuestos que recauda”, porque “ahí quedan claras las diferencias”.

“Entonces, el problema no son los impuestos, sino cómo se usan esos recursos. Ahí está muy claro que nosotros tenemos un Gobierno, con Axel (Kicillof), que tiene prioridades muy claras, que son contrapuestas a las de la derecha. Si vamos a discutir, discutamos cosas con sentido”, manifestó Girard.

En ese sentido, dijo que “basta con ver las prioridades que tiene el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires para saber que no es todo lo mismo”, dijo.

Y recalcó que “una sociedad en la que no existen los impuestos es una sociedad sin Estado” y señaló que, en ese caso, habría que “imaginar que se va desintegrando el mundo: que no hay calles, semáforos, no hay un Congreso nacional, tribunales, autopistas. No existe un mundo así”.

El titular de ARBA aseveró que “todo eso que existe es gracias a que el Estado garantiza la proyección de bienes públicos”, y recalcó que “son bienes que si el Estado no los provee, nadie los provee”.

Por último, sostuvo que “no existe la posibilidad de no cobrar impuestos porque no habría Estado y sin Estado no hay una organización social” y añadió que “todas esas inversiones en infraestructura, en garantizar educación y salud de calidad se financian con impuestos”.