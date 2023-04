La vacuna biosintética contra la culebrilla ya está disponible en Mar del Plata

Después de haber sido aprobada a nivel nacional la vacuna contra el herpes zóster o comúnmente denominada “culebrilla”, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, Mario Della Maggiora, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que, si bien la misma ya está disponible en las farmacias de Mar del Plata, aún no se han registrado ventas y consideró que la demanda “no va a ser alta”. Además, adelantó que tiene un valor de 33 mil pesos cada dosis y que se recomienda su aplicación en pacientes de más de 50 años.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, Mario Della Maggiora, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que la vacuna contra la “culebrilla” ya está disponible en Mar del Plata y puede conseguirse en las farmacias de la ciudad. “Es una vacuna que no va a tener la demanda de otras vacunas porque no ataca a enfermedades que pueden ser letales”, consideró.

“Es una vacuna que está aprobada a nivel nacional y que se aplica en los mayores de 50 años en dos dósis”, indicó a la vez que comentó que no hay descripciones sobre efectos adversos de la misma. “Los estudios dicen que te puede producir solo un dolor en el brazo 24 horas después de la aplicación y muy rara vez fiebre”, precisó.

Mario Della Maggiora explicó que la culebrilla se da por la reactivación del virus de la varicela, el cual permanece latente en la personas que tuvieron esa enfermedad. “La mayoría de la gente lo tiene, pero lo tiene neutralizado por las propias defensas, pero en caso de una inmunodeficiencia aparece el brote”, señaló.

Asimismo, explicó que la aparición de estos herpes suele ser muy dolorasa, incluso cuando atacan mucosa. “El herpes es una manifestación de un virus que casi todos somos portadores, salvo los que se hayan vacunado contra la varicela, que son las nuevas generaciones. Los que han tenido varicela, el virus queda en el organismo y se bloquea con el sistema inmunológico”, explicó.

“Ante cualquier factor que pueda disminuir las defensas, el virus aflora y se manifiesta con perspectivas como brotes a nivel de espalda, cara, cuello o mucosas. Es una enfermedad prevalente, que en algunos casos no se manifiesta nunca, pero no significa que el virus no esté”, sostuvo y agregó que el herpes “muy comunmente” se manifiesta en los labios. “Es una patología muy difundida a principio de verano y es común verla en los labios. Erróneamente mucha gente se lo se atribuye al sol o algún problema gastrointestinal”, subrayó.

Seguidamente, hizo hincapié en los costos de la vacuna e informó que cada dosis de la vacuna “está alrededor de 33 mil pesos” y consideró que “las obras sociales la pueden llegar a cubrir, obviamente con la orden médica” al mismo tiempo que aclaró que el Estado decidirá si la vacuna está comprendida dentro del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio.

Por otra parte, el titular del Colegio de Farmacéuticos se refirió a la vacuna que recientemente fue aprobada para su aplicación en el país por la Anmat y la FDA, la cual consta de dos dosis, y explicó que es una “vacuna biosintética”, que combate el virus “mediante una tecnología de ADN recombinante” al mismo tiempo que informó que se recomienda su aplicación en pacientes de más de 50 años.