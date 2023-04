Kicillof le dijo a “el Retrato…” que no nos discrimina y le mandó mensaje a Montenegro

En el marco del Congreso Provincial de la Salud, el Gobernador Axel Kicillof dio una conferencia de prensa acompañado del Ministro bonaerense Nicolas Kreplak y la directora del ANSES, Fernanda Raverta. Consultado por “el Retrato…” sobre la “discriminación” que acusan funcionarios del Municipio que está sufriendo la ciudad en materia de obras públicas respondió: “que no niegue cuando la haga de donde provienen los fondos”.

“Perdón, me perdí. ¿Cuando le estábamos dando plata decían que no se la dábamos? No sé, es una dialéctica muy compleja. Estuve con el Intendente, firmamos un convenio para obras que se van a realizar con el financiamiento de la provincia” dijo Kicillof.

En este sentido, agregó: “Ahora que niega que lo recibe, por lo menos que no niegue cuando la haga de donde provienen los fondos”, agregó el mandatario bonaerense.

Cabe recordar que este lunes, el gobernador Axel Kicillof firmó este lunes un convenio con el intendente Guillermo Montenegro para adherir a General Pueyrredon al programa provincial “Municipios a la Obra”, mediante el cual se destinarán $1.498 millones para realizar obras viales, refaccionar la Peatonal San Martín y reacondicionar el hogar de adultos mayores “Eva Perón”.

“Hay muchas obras provinciales y nacionales en General Pueyrredon, obras viales, en las escuelas, la Circunvalación, La Rambla y todo lo que es un resorte y decisión del Gobierno Provincial, nosotros contamos con los recursos, obviamente puede haber alguna dificultad, siempre la hay en las licitaciones, las cuestiones de la ejecución son esas peripecias que a veces demoran y complican las cosas. Desde el punto de vista de la provincia lo que anunciamos lo vamos a hacer en los tiempos que dijimos y vamos a hacer lo posible par que ocurra”, agregó Kicillof.

En este línea manifestó: “Esto no es una cuestión de polemizar; simplemente a veces uno parece que se tiene que estar defendiendo de este tipo de cosas. En toda la Provincia, trataron al principio, y ni siquiera los que pertenecen al radicalismo, ahora que están muy divididos ellos, es posible ver diferente subcategorías, entonces un sector muy pequeño se queja de la discriminación, pero pagamos lo sueldo pagamos los sueldos durante la pandemia de todos los municipios. Si uno hubiera querido discriminar, no hubiera habido ni barbijos, ni camisolines, ni respiradores, ni ambulancias, ni el Operativo Sol. Uno entonces podría decir, bueno, no mandemos a Mar del Plata, así hay problema de inseguridad y le echamos la culpa al intendente. No es nuestra lógica”.

“Esa generosidad y ese sentido del federalismo tiene que ser recíproco, tratar de sacar ventajas con algo así no tiene sentido. Por eso lo que uno pide es no polemizar, sino simplemente reconocer y si falta algo, bueno, no solo nosotros a disposición sino que tenemos dirigentes acá en la ciudad que quieren que le vaya bien a Mar del Plata, no mal para después estar señalando”

Finalmente, agregó que: “Claramente no somos iguales en la gestión, no pensamos igual, y haríamos cosas distintas, pero lo otro que se dice son chicanas que ni vale la pena”.