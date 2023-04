El Marquesado: El mandatario dijo que vio “mucha polémica” y se llamó a silencio

En su paso por la ciudad, el Gobernador Axel Kicillof habló sobre varios temas en conferencia de prensa, consultado por “el Retrato…” por la situación que están viviendo los vecinos del barrio El Marquesado, sostuvo: “vi mucha polémica. La Provincia de Buenos Aires en esa situación lo único que puede hacer es tratar de colaborar y resolver cualquier dificultad, pero por otro lado no quiero señalar”.

Asimismo, sobre el problema del acceso a la vivienda, Kicillof aseguró: “La vivienda y su acceso son problemáticas graves en toda la Provincia de Buenos Aires, pero el uso del suelo y esas cuestiones son municipales, es imposible pensarlo sin una integración. Al Gobierno que me precedió a nivel provincial la vivienda no le interesaba, y no la hizo, entonces supongo que a esa fuerza política, pero no quiero generalizar, porque hay municipios gobernados por la oposición donde se hicieron muchas viviendas, pero es cuestión que surja la inquietud”.

“No vine a polemizar ni entablar una discusión, porque después me voy se me contesta 100 veces, por eso no vale la pena. Estamos dispuestos siempre para que todos los distritos de la provincia de buenos aires puedan realizar las políticas públicas que tenemos. Nunca hubo tanta políticas públicas con tanta inversión, por supuesto que hay problemas por eso los planes a mediano y largo plazo, porque uno no va a solucionar en tres años de Gobierno y dos pandemia los problemas que acarreamos hace décadas que fueron muy agraviados en los 4 años de neoliberalismo, así que no se van a poder solucionar, lo importante es dar una perspectiva”, sentenció el Gobernador.