El Gobernador afirmó que Mar del Plata está tremendamente inexplotada

El Gobernador Axel Kicillof visitó una vez más la ciudad de Mar del Plata para el cierre del en el cierre del Congreso Provincial de Salud ya aprovechó la oportunidad en el acto, para hablar bien de Fernanda Raverta y mal de la gestión del Intendente Guillermo Montenegro.

“Voy a empezar por agradecer a nuestra anfitriona, a Fer Raverta, la verdad e que hoy llegábamos a la ciudad y no puedo evitarlo, porque es imposible cuando uno llega a la costa Argentina, no pude dejar de apreciar lo hermosa, preciosa y fantástica que es Mar del Plata”, sostuvo Kicillof y dijo agregó: “Mar del Plata tiene un potencial inmenso, es una ciudad tremendamente inexplotada”.

“Porque si bien los atractivos turísticos, el papel que ha tenido históricamente, el lugar que ocupa dentro de nuestra propia provincia, todo es bien conocido, me parece que a Mar del Plata le falta un impulso que tenga que ver no solo con quienes la disfrutamos cuando venimos, sino con los que viven acá. Y eso implica desarrollar la ciudad no solo unilateralmente, sino también teniendo en cuenta su capacidad industrial, su capacidad productiva en el sector frutihortícola, por supuesto su puerto”, dijo el mandatario.

Finalmente, agregó: “Mar del Plata la verdad que está a un 30% de su capacidad. Hemos tenido la temporada más importante de la historia de Mar del Plata y así y todo lo que le falta es que la gobiernen como corresponde y acá tenemos a Fer Raverta, y menciono esto porque estamos acá” y agregó que alguna vez la va a acompañar a las oficinas del ANSES.