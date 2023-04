Contundente respaldo del intendente dolorense Etchevarren a Diego Santilli

“Somos muchos los intendentes que queremos a Santilli como gobernador de la Provincia”, dijo el Intendente de Dolores , Camilo Etchevarren que se involucró de lleno en la pelea que se desarrolla al interior de Juntos para la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Los intendentes queremos ir con los candidatos más votados. Estamos hartos de esta pelea que no conduce a nada cuando somos todos conocidos de un espacio desde hace 20 años. La idea es unificar la candidatura de los más votados y hoy el candidato que está cabeza a cabeza con el gobernador es Diego Santilli”, afirmó Etchevarren.

Además, el jefe comunal de Dolores pidió “bajar un programa” con el objetivo de “terminar con este gobierno que no sabemos adónde nos lleva”.

Diego Santilli visitó este viernes Dolores en plan de campaña y el jefe comunal aprovechó la ocasión para pronunciarse a favor del precandidato que cuenta con el aval de Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe recordar que el otro aspirante a suceder a Axel Kicillof es Cristian Ritondo, que es apoyado por Patricia Bullrich –presidente del Pro en uso de licencia– y tiene a Martín Yeza –intendente de Pinamar– como jefe de campaña.

El intendente de Dolores contó que como las definiciones no llegan “desde arriba”, hay muchos jefes comunales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que promueven un acuerdo político que tenga como punta de lanza la candidatura del ex vicejefe de gobierno y ex ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo que, según Etchevarren, también se pide desde las bases.

“Tenemos hartazgo de las peleas que no conducen a nada. Queremos ir con los candidatos más votados. En la Provincia es Diego Santilli y en la Capital es Jorge Macri”, aseveró Etchevarren, quien en CABA no apoya a los precandidatos de Rodríguez Larreta (Soledad Acuña y Fernán Quirós, ministros de Educación y Salud, respectivamente) sino al de Mauricio Macri (su primo, el actual intendente de Vicente López).

Camilo, que tiene orígenes radicales pero remarcó en la conferencia de prensa que brindó junto a Santilli que es macrista, aseveró que es necesario bajar un programa de gobierno y empezar a trabajar pensando en transformar la Provincia y el país.

Junto a Etchevarren, Santilli recorrió la Ciudad Judicial, el barrio Gustavo García Cuerva, la laguna de Salomón, sitio donde se emplazará la Villa Turística, y el Parque Termal y se acercó hasta algunas obras de pavimentación que se llevan a cabo en la ciudad.

Santilli destacó el desarrollo turístico de Dolores, la calidad hotelera y la planificación en materia de política de seguridad. “Al recorrer las calles se ve un Dolores pujante, con gente trabajando, y compartiendo un sentimiento de orgullo por su ciudad”, indicó

En esa línea, elogió a Etchevarren al calificarlo como un intendente “visionario, soñador y trabajador”, sostuvo Santilli, quien se comprometió –en caso de ser electo gobernador– la obra de la Ciudad Judicial y acercar servicios al barrio Gustavo García Cuerva.

Santilli dijo además que “es hora de que constituyamos una alternativa real, que depongamos esas actitudes que a veces salen en los medios y no nos hacen nada bien, que nos hacen parecer un espejo del oficialismo, y nos pongamos a trabajar para construir una alternativa a este gobierno que ha fracasado”, a la vez que destacó que el desarrollo turístico de Dolores, la calidad hotelera y la planificación en materia de política de seguridad. “Al recorrer las calles se ve un Dolores pujante, con gente trabajando, y compartiendo un sentimiento de orgullo por su ciudad”, indicó

“Tenemos que desburocratizar la provincia, fortalecer la autonomía de los intendentes y estar más cerca de los problemas de los vecinos”, concluyó.