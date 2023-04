Operativo Frío: Tratamos de recuperar los derechos que estas personas perdieron

A menos de un mes de comenzar el otoño, el frío ya está haciéndose presente en la ciudad de Mar del Plata. En total, según indicó en diálogo con “el Retrato…” Gerardo Micas, funcionario de Desarrollo Social y coordinador del “Operativo Frío”, son 127 las personas en situación de calle en el Partido de General Pueyrredon.

“Como todos los años,en el Operativo Frío, se refuerza el trabajo que se hace durante los 365 días del año. La diferencia es que se refuerzan con más móviles los recorridos, a la noche vamos a tener los móviles recorriendo micro y macro centro de la ciudad para poder asistir a la personas en situación de calle que no quieren acceder al parador municipal”, explicó Micas.

Asimismo, confirmó que según el censo del INDEC son 127 personas en situación de calle. “En su gran mayoría los que viven en la calle, siempre hay excepciones, pero generalmente son personas que están adaptados a vivir así, y casi nunca quieren asistir a paradores y no requieren asistencia, excepto en el invierno que les llevamos infusión caliente, una frazada o un aislante, pero ir a paradores no quieren, porque son personas que hace muchos años viven así y no quieren convivir con otras personas, por lo tanto casi nunca acceden a esa opción”, explicó.

“Lo que se refuerza en el operativo son los equipos de recorrida, que están en la calle de 18 a 23 hs, donde se va a ver a cada una de las personas en situación de calle. Le llamamos puntos fijos a los lugares donde siempre sabemos que están. Más allá de eso se cubren las denuncias. Reforzamos las recorridas en el horario vespertino para poder llegar a más personas más rápido, de mejor manera y obviamente a aquellas que quieran ir al Parador las trasladamos”, agregó Micas.

Además, recordó las tres vías de comunicación que los vecinos pueden acceder cuando ven a alguien en situación de calle: “una es el 147 opción 5, a través del whatsapp que implementamos el año pasado que es el 2235209122 o llamando al teléfono del Parador Las Américas que es el parador para las personas en situación de calle. que es el 4650443”.

En relación a la fecha en la que comienza el Operativo Frío, sostuvo “será a fines de mayo, seguramente. Todavía no está determinada la fecha exacta pero será por ahí, donde tendremos, como todos los años, una oficina móvil en la Plaza Rocha, donde estamos ahora también. Allí hacemos la admisión todos los días, de lunes a lunes de 18 a 21 horas, donde además de nuestros operadores tenemos una trabajadora social que es quien los asiste, asesora, se le gestiona los trámites. Nosotros vivimos tratando de recuperar los derechos que estas personas perdieron, el derecho a la identidad, por ejemplo”.

“Ahora, por ejemplo, nos acaba de llegar el DNI de una persona que conocemos hace 5 años, desde que se creó el programa en situación de calle, y recién hoy por primera vez en sus 48 años, tiene el DNI. Nosotros trabajamos en esto todos los días, le ponemos el cuerpo a las situaciones, lo cual no es fácil, a veces cuesta, es muy complejo abordar estas problemáticas, porque está atravesada por un montón de situaciones pero tenemos estos mimos al alma que nos hacen muy bien, lo pudimos lograr después de mucho trabajo de todo el equipo en conjunto”, agregó.

Finalmente, en relación al trabajo mancomunado que se realiza con diferentes instituciones también abocadas a la problemática, Micas dijo: “cada uno colabora de la manera que puede. Todas las campañas sirven para que las personas que están en situación de calle; nosotros trabajamos en articulación permanente y durante todo el año con diferentes ONGs, la Noche de la Caridad. Hay muchas ONGs que abordan la temática y trabajamos articuladamente, nos articulamos para ver qué puede hacer uno y el otro, tratando siempre de ayudar en que algunas puedan salir de esta situación, en algunos casos se puede, y en otras es más complejo, pero siempre trabajando en esta temática”, sentenció.