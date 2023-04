Unos 350 chicos de escuelas rurales y especiales se quedaron sin transporte escolar  

Ante la preocupación que existe por la falta de transporte escolar en muchas escuelas rurales y especiales de Mar del Plata, la consejera de “Juntos”, Mónica Lence, en conversación con “el Retrato…” expresó que alrededor de 350 chicos se ven afectados por esta situación y que aguardan definiciones del gobierno provincial para el incremento de los sueldos de los transportistas.

La consejera de “Juntos”, Monica Lence, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó la falta de transporte escolar en las escuelas rurales, entre ellas: la EP 8 y anexo 68 de Sierra de los Padres, la ES5 de Balcarce, las escuelas Especiales 501, 513, 515, 502, 514 y la EP 39 que tiene dos estudiantes con discapacidad.

Escuela Primaria 8 y anexo 68 de Sierra de los Pardes

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de la escuela primaria 8 y anexo 68, en tanto el 17 de marzo renunciaron a los recorridos los transportistas de 4 micros escolares y se iniciaron innumerables gestiones y reiteradas licitaciones para cubrirlo. “Se cayeron las licitaciones y los transportistas renunciaron, porque entendieron que no era suficiente lo que se les pagaba”, indicó.

“No se consigue gente que pueda agarrar estos trayectos hoy. Quedó vacante porque los transportistas manifiestan que no cubren los costos”, apuntaron y agregaron que hay 250 estudiantes en Sierra de Los Padres que se encuentran sin poder llegar a la escuela. “Se aguardan definiciones de la provincia para el aumento de los mismos”, remarcó.

Escuelas Especiales

En relación a las escuelas especiales, detalló que alrededor 40 alumnos se ven afectados y que se encuentran aguardando las autorizaciones de la provincia. “También hay 4 chicos con discapacidad de 5 escuelas especiales, que estamos esperando nos aprueben el recorrido”, afirmó.

Escuela Secundaria N° 5 de Balcarce

Seguidamente, en relación a la situación de Escuela Secundaria N° 5 de Balcarce sita en la Ruta 226 en la zona de La Brava comentó que “el transportista renuncio antes del inicio del 2023” y que se encuentran afectados un total de 50 estudiantes. “Se aguardan aumentos de valor por parte de la provincia”, indicó y agregó: “Se está pidiendo un aumento en La Plata. Quedaron 3 compulsas seguidas sin oferentes. El precio no alcanza. Si no hay un aumento, no se ve una solución”.

“Hay muchos padres que no consiguen vacantes en las escuelas linderas y deciden mandarlos a Balcarce. El recorrido de Mar del Plata a Balcarce es lo que está sin cobertura justamente, pese a haberse aprobado en La Plata, porque el transportista renunció al no redituarle económicamente esto”, explicó.

En ese contexto, Lence explicó que existen alrededor de 350 chicos afectados por esta situación. “La mitad no va al colegio por no tener el transporte, otros van cuando pueden, se les corta la continuidad pedagógica y la situación es complicada, depende del tiempo, del clima, de ponerse de acuerdo y de otros factores”, concluyó.