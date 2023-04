Nicolás Kreplak: “Nos encontramos en el pico de la epidemia de dengue en la provincia”

Se está desarrollando en la ciudad el Congreso Provincial de Salud, en este marco el Ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, brindó una conferencia de prensa y consultado por “el Retrato…” se refirió a la situación del dengue en la Provincia de Buenos Aires.

“Nos encontramos en el pico de la epidemia de dengue. Depende un poco del devenir climático de las próximas semanas. Está epidemia comenzó más tardíamente que en años anteriores, principalmente que en el 2019, 2020 y 2015 que fueron epidemias más grandes” sostuvo el Ministro.

Asimismo, manifestó: “La cantidad de casos acumulados hasta ahora es menor que en otras epidemias, pero la cantidad de casos en las últimas semana es mayor, entonces lo vertiginoso del pico es más alto, por lo que estamos llegando a un cambio de clima, por lo que seguramente con la baja de la temperatura puedan llegar a caer la cantidad de casos”.

En este sentido agregó: “es muy importante, en este momento, el rol de los medios de comunicación y la participación de la comunidad. Hoy es clave que, con la lluvia de estos últimos días, cada uno de nosotros en nuestras casas o barrios, saquemos todos los lugares donde pueda haber agua acumulada. Cualquier lugar con agua acumulada, aunque parezca inofensivo puede ser el reservorio del mosquito que es domiciliario, se cría en una tapita que quedó en el patio, y a partir de ahí puede nacer el mosquito que nos contagie. Sin ese musiquito no hay dengue, así que es indispensable sacar esos lugares donde pueda concentrarse agua”.

“Fumigar, no es solución porque solo muere el mosquito adulto e inmediatamente después que cae el veneno al piso, nace un nuevo mosquito que nos puede contagiar. La solución no es fumigar, sino que hay descacharrar, hay que hacerlo ahora que llovió y usemos repelente, sobre todo con los chicos que van a la escuela. Si se les pone alguna crema, por ejemplo protector solar, el repelente se pone después y hay que repetirlo. El repelente funciona hace que el mosquito no nos pique, y debemos pasar estas próximas semanas con la menor cantidad de mosquitos”.

Finalmente agregó: “los mosquitos viajan a muy pocos metros de dónde nacieron, así que si hay mosquitos en nuestras casas es porque en la zona hay un reservorio dónde están poniendo huevo, por eso es tarea nuestra descacharrar dónde vivimos o vamos a trabajar y usar repelente. Si hacemos bien el trabajo estas semanas, seguramente pasaremos sin mayores sobresaltos lo que queda de la epidemia “, sentenció.