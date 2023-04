Murdocca aseguró que la situación del dengue en Mar del Plata está controlada

La situación del dengue está controlada. Tres casos de dengue fueron confirmados en los últimos días en Mar del Plata, pero se trata de pacientes tienen antecedentes de viajes, por lo que no habría circulación autóctona del virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Así lo aseguró en diálogo con “el Retrato…” Conrado Murdocca, jefe del Departamento de Control de Plagas y Vectores, de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente de Servicios Urbanos.

“La situación en Mar del Plata es normal y tranquila. Los casos diagnosticados de dengue no son autóctonos,es decir vinieron de otro sector donde si el dengue está cobrando importancia, y eso está sucediendo en casi toda la República Argentina”, sostuvo el funcionario y agregó: “Mar del Plata es una de las pocas islas que aún permanece libre del vector y hago referencia a que la cantidad mayoritaria de larvas que nosotros revisamos en nuestro laboratorio pertenecen al género Culex que es el mosquito que siempre estuvo en la ciudad”

“Lo que tenemos que hacer es más que nada, darle importancia a los recipientes que se pueden llegar a transformar en criaderos Aedes aegypti, fundamentalmente las cubiertas de los vehículos en desuso”, explicó Murdocca y agregó: “esas cubiertas las tenes que poner bajo techo, para evitar que se llenen de agua después de una lluvia o llenarlas de arena o algo maps sencillo, tajearls provocarles cortes, cosas que si llega a llover el agua drena por esos agujeros”.

“Está comprobado que el 60% o 70% de los recipientes preferible por la hembra del Aedes aegypti para poner sus huevitos son las cubiertas” advirtió el funcionario y agregó: “Cuidemosnos, y no le debemos la oportunidad a la Aedes aegypti, si llegase a entrar a Mar del Plata en algún momento, a que encuentre las condiciones adecuadas para que empezar a poner sus huevos y reproducirse”.

“Hay un solo tipo de mosquito que puede transmitir el dengue, que es el Aedes aegypti, y en la ciudad no hay. Si el mosquito común pica a una persona con dengue, no le contagia la enfermedad. Solo transmite la enfermedad el mosquito Aedes aegypti, que reitero, no está en Mar del Plata”.

Asimismo, Murdocca alertó que las condiciones climáticas no favorecen a que los mosquitos se reproduzcan: “ya con la baja de temperatura, que tardó un poquito en llegar, el ciclo del mosquito se ralentiza notablemente”.

Además, Murdocca se refirió al trabajo que se realiza en el Laboratorio Municipal: “es del Departamento de Control de Plagas y Vectores, que depende del EMSUR. Todos los días se recolectaron larvas en distintos sectores de la ciudad y se observan bajo microscopía óptica; el diagnóstico que haremos es en base a las características morfológicas que tiene la larva Aedes aegypti. Hacemos muchas cosas más, los vecinos nos puede traer ejemplares y nosotros hacemos el diagnostico y les decimos de qué animal se trata, nos traen mucho insectos preocupados por la vinchuca, que es una chinche que se alimenta de vegetales, pero aquí en Mar del Plata no hay vinchucas, lógicamente”.