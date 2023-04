Autos usados con alto nivel de demanda, pero baja oferta de vehículos Cero Kilómetro 

Luego del informe que reveló que la industria automotriz logró el mejor primer bimestre desde 2014, el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Carlos Freijo, en diálogo con “el Retrato…” expuso que los niveles son “aceptables” en cuanto a la compra venta de vehículos usados mientras que en lo que es autos nuevos “hay una pérdida de venta derivado de la falta de apertura de las importaciones”.

Cabe destacar que un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo detalló que la producción automotriz creció 22,9% interanual en febrero y acumuló una suba de 30,5% en el primer bimestre del año. De esa forma, se registró la mejor performance para los dos primeros meses del año desde 2014 a la fecha.

En tal sentido, el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Carlos Freijo en diálogo con “el Retrato…” analizó dicho informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la situación general del sector, el número de patentamiento de vehículos nuevos y usados como así también hizo hincapié en los problemas de fondo que se atraviesan y en las políticas desplegadas a nivel nacional.

“Hubo una baja del 10% respecto a marzo del 2022, pero el primer bimestre fue mejor en la sumatoria que el año anterior. Estamos en niveles aceptables en cuanto a la compra venta de vehículos usados. En lo que es autos nuevos, hay una pérdida de venta derivado de la falta de apertura de las importaciones, lo cual significa que no se pueden terminar los autos a la velocidad que se venían haciendo”, sostuvo.

Conforme a ello, Freijo remarcó que demanda hay, pero que la oferta es baja, en tanto los concesionarios no cuentan con entrega inmediata ni con autos cero kilómetros en la variedad que fabrican. “Si se abrieran las importaciones y se liberara la utilización de los dólares se podría encaminar un buen momento para la industria automotriz y el comercio automotor”, sostuvo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la cantidad de patentamientos realizados, respondió que se prevé para este año un número similar al año anterior, lo cual da como resultado un millón 300 mil vehículos nuevos y un millón 400 mil usados. “Esperemos que este año andemos más o menos igual. Todo va a depender de cómo se maneje el tema de las importaciones, exportaciones y disponibilidad de dólares”, indicó.

“Las importaciones se necesitan para poder terminar los vehículos 0 kilómetros del mercado interno. Además, hay varias automotrices que fabrican también autopartes para afuera y no se está exportando como se debiera. Tampoco conviene hacerlo al dólar que se liquidan las exportaciones, lo cual frena un poco el mercado”, explicó.

En ese contexto, cuestionó que “Argentina es el único país, donde a una industria como la automotriz, que genera ingresos importantísimos, se le pone una traba para que no exporten y no se fabriquen vehículos” y agregó que cada vehículo tiene alrededor de un 53% de impuestos que cobra el gobierno. “Sin perjuicio de que la mitad del valor de un auto ya se lo está llevando el gobierno, se puede fabricar igualmente y la gente compra. La demanda está ahí latente esperando que haya vehículos y entrega inmediata”, apuntó.

“Los autos muchas veces quedan parados hasta que se consiga el repuesto. No había neumáticos, por ejemplo, y para conseguir uno había que estar esperándolo. La problemática es integral, porque hay productos que no se fabrican en el país directamente. No hay una competencia desleal”, indicó y también remarcó la importancia que tiene el hecho que vuelvan a implementarse planes de financiación, en tanto en estos momentos no existe ese beneficio para la compra de vehículos.

Por último, hizo hincapié en lo que viene y adelantó: “Si siguen con esta postura, el panorama no es alentador. Tienen que cambiar de perspectiva o que un nuevo gobierno solucione esta problemática, que ya viene desde hace muchos años. Está la demanda esperando, pero no se fabrica. No se entiende lo que pasa”.