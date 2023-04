ATE: “El Gobierno no tomó ninguna medida hacia los sectores más postergados”

Adhiriendo a una jornada de protesta a nivel nacional, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) local se manifestaron para exigir al gobierno nacional medidas salariales ante la crisis económica y pase a planta permanente. La protesta se realizó a partir de las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Trabajo ubicada en Santiago del Estero y San Martín.

En diálogo con “el Retrato.. “, Ezequiel Navarro, Secretario General de ATE, sostuvo que salieron a la calle “en está situación económica tan difícil que estamos atravesando, no solamente los trabajadores formales, sino también los que están en la informalidad y los sectores más postergados de la sociedad dado el ajuste que se viene implementando con las directivas que viene implementando del Fondo Monetario Internacional”

“En estos últimos tiempos el Gobierno no tomó ninguna medida hacia los sectores más postergados y hoy en nuestro país, lamentablemente, hay 4 millones de personas que están en la indigencia, los índices de pobreza aumentan día a día y no hay ninguna medida que vaya a subsanar esto. Por eso en el día de hoy le pedimos al Gobierno que ponga en práctica un salario básico universal para los sectores que no tienen ningún tipo de contención y un aumento de emergencia que no debería ser menor a 60 mil pesos para los trabajadores asalariados ” agregó Navarro.

“Hace un mes, en el consejo del salario, nosotros votamos en contra porque el mínimo vital y móvil a mitad de año va a llegar a 80 mil pesos, hoy la cámara básica es de 177 mil pesos, con lo cual, no siquiera estamos en la mitad de la canasta básica con este mínimo vital y móvil”

“Este es un escenario que se va a ir complejizando cada vez más si el Gobierno no toma medidas. La semana pasada tomó una para el dólar agro, perfecto, ahora siempre las medidas terminan recayendo para los sectores de la economía concentrada y no para el resto de los sectores”, manifestó.

Finalmente el referente de ATE Mar del Plata dijo: “tenemos un Gobierno débil, que obviamente el 10 de diciembre va a cambiar, pero hasta ese momento tiene la responsabilidad de Gobernar de la mejor manera posible, por eso estamos haciendo el reclamo e insistimos con el control de precios que no existe, la inflación tiene cifras altísimas y entendemos que la situación se va a poner cada vez más compleja“.