Horacio Rodríguez Larreta confirmó que desdoblará las elecciones de CABA

Horacio Rodríguez Larreta anunció hoy que cambiará el sistema de votación en CABA en las próximas elecciones. Será un desdoblamiento concurrente, es decir, se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas (se suma la boleta única electrónica para las categorías porteñas). Lo hizo a través de las redes sociales, con un mensaje grabado, 24 horas después de las críticas públicas de Mauricio Macri.

“Como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad”, destacó el mandatario porteño. Y amplió: “Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios”.

“Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”, amplió, en una referencia al apoyo inicial del propio Macri a este sistema de votación. Larreta, en su discurso, nombra al ex presidente en dos oportunidades.

En otro pasaje, mandatario porteño ratificó que el PRO tendrá un solo candidato para disputar las PASO. “En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”, indicó.

Y, en relación a la boleta electrónica, sostuvo: “Nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”.

El domingo Macri dijo que Larreta rompía las reglas electorales si avanzaba con el desdoblamiento concurrente. “No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, planteó en radio Rivadavia. Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”, agregó.

El ex presidente Mauricio Macri El ex presidente Mauricio Macri

En sintonía con sus cuestionamientos, otros dirigentes del PRO se plegaron al discurso del ex Presidente, que buscó presionar para que su primo, Jorge Macri, sea candidato único del PRO en CABA beneficiado por el arrastre de una boleta que lleve como candidato presidencial a Larreta o a Patricia Bullrich, en detrimento del postulante radical Martín Lousteau.

El domingo, desde el entorno del senador respaldaron la decisión de Larreta de instrumentar el desdoblamiento concurrente, una jugada que se explica en el acuerdo político que mantienen el Jefe de Gobierno porteño y el ex embajador en Estados Unidos. Un legislador porteño de Evolución, ante la consulta de este medio, fue gráfico: “Cuando le conviene, Macri sale a decir que no hay que cambiar las reglas en años electorales, pero cuando fue jefe de Gobierno desdobló las elecciones en 2011 y 2015 porque le convenía”.

“Pero en 2019 lo forzó a Larreta a unificar con la elección nacional para que le traccione a su boleta presidencial. Es como el camaleón”, recordó.

Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau

Desde la Coalición Cívica también respaldaron el cambio que impulsa Larreta para utilizar la Boleta Única en los próximos comicios pese a la presión de Macri. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC). Usar este mecanismo de votación es reafirmar nuestra autonomía. Desde 1996 todas las elecciones a Jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas”, sostuvo el presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

Este movimiento vuelve a tensionar la interna no solo en Juntos por el Cambio, sino en el PRO de manera particular: es una discusión de poder entre Macri, que busca mantenerse en un papel de decisor clave y beneficiar a su primo, Jorge, bajo el argumento de no “entregar” la ciudad de Buenos Aires a un dirigente “extrapartidario”, y Larreta, que quiere defender su acuerdo con Lousteau y enviar una señal de independencia política.

Previo al anuncio oficial, desde el gobierno porteño replicaron los cuestionamientos de Macri y señalaron no representa un “cambio en las reglas de juego” porque respeta el código electoral vigente que aprobó por amplia mayoría la Legislatura en octubre de 2018. “La decisión le corresponde por ley al Jefe de Gobierno; es su potestad, y es una muestra de autoridad, independencia y autonomía”, argumentaron desde la sede de Uspallata.

“Históricamente las elecciones de la Ciudad siempre fueron desdobladas de las nacionales, salvo en 2019 donde fueron unidas; esto pasa en otras provincias de la Argentina”, recordó hoy el secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, en diálogo con Radio Perfil.

Mientras aún mantiene las candidaturas de Fernán Quirós y de Soledad Acuña para disputarle la interna a Jorge Macri, en la sede gubernamental de la calle Uspallata aguardan, ahora, el siguiente movimiento del ex Presidente, que podría manifestarse de manera abierta a favor de la candidatura nacional de Bullrich.

Por lo pronto, reconoció no haber sido consultado por Larreta, y que el jefe de Gobierno le pidió que hable con Lousteau. “Le expliqué que me parecía bien buscar todos los mecanismos posibles para que pueda competir, pero sin afectar a los porteños, ese es el límite”, expresó Macri.