La Pesca Artesanal, un mercado laboral donde quienes más ganan son los intermediarios

En el marco del incremento de precios que se ha dado en los últimos días en el precio del pescado, por motivo de semana santa, Daniel Gustavo Mana, integrante de la cooperativa de la Unión de Pescadores Artesanales de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” explicó que la comercialización “es un problema”, en tanto “hay muchas presiones de los intermediarios, que son los que más ganan en realidad” y expuso: “Un kilo de pescado cuando sale del agua a nosotros nos lo pagan $200 mientras que en un negocio se comercializa arriba de mil pesos”.

En tal sentido, Mana expresó que la actividad depende exclusivamente del clima, en tanto los días de viento o malas condiciones no pueden trabajar. “Se trabaja unos 130 días al año aproximadamente. Es muy difícil sobrevivir exclusivamente de esto. Muchos compañeros deben hacer changas u otras actividades y cuando da para pescar salen”, indicó al mismo tiempo que describió que salen alrededor de 6 personas por cada embarcación de 8 metros.

-¿Cómo se comercializa?

-Esto es un problema. Un kilo de pescado cuando sale del agua a nosotros nos lo pagan $200 mientras que en un negocio se comercializa arriba de mil pesos el kilo.

-¿Ustedes no pueden vender directamente el pescado?

-No, porque no tenemos las condiciones generadas para poder hacerlo. Entramos a las 6 de la mañana al agua y salimos a las 6 de la tarde. Tener que procesar unos 600 o 700 kilos de pescado, sino tenés una cámara y demás elementos para que esté en condiciones, se pudre en nuestras casas. Es muy difícil. Hay que cumplir muchas normas para poder tener una planta y que te la habiliten.

-¿En qué playa están trabajando?

-Salimos por la zona de Camet. Hace alrededor de 2 años y 3 meses que estamos ahí y no hemos tenido problemas con Prefectura. Se está trabajando con mucha responsabilidad.

Seguidamente, explicó: “Si hay mucha cantidad de la misma especie, incluso, el precio baja” y remarcó que, si bien los comercios aumentan los precios del pescado en semana santa, a los pescadores artesanales no les pagan más igualmente. “Si existiera un mercado concentrador se podría frenar un poco esto, pero hay muchas presiones de los intermediarios, que son los que más ganan en realidad”, indicó.

“Los intermediarios no entran a pescar, no tocan el pescado sino que solamente lo pesan, lo pagan y lo llevan a Buenos Aires y lo venden el doble o más”, expuso y aclaró que en otras ciudades el sector de la pesca artesanal está mucho mejor, no es como Mar del Plata. “Es porque hay muchos empresarios que manejan el mercado. Hay localidades como Mar de Ajó que te venden el pescado recién salido del agua, pero acá está prohibido por ejemplo”, indicó.