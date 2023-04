Guiño de la Sociedad Rural a Javier Milei: “Ve al campo como un aliado”

En la previa del conclave que mantendrá el próximo miércoles la Mesa de Enlace con varios de los precandidatos presidenciales del país, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió a darle un guiño al economista y diputado nacional libertario Javier Milei.

“Ha manifestado siempre que ve al campo como un gran aportante de producción, divisas y trabajo. Lo ve como un aliado al cual hay que potenciar”, resaltó Pino en declaraciones radiales.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina reconoció que estuvo “dos o tres veces charlando con Milei”. “Es un candidato que ha manifestado que entiende que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que sacarlas inmediatamente”, ponderó.

Las declaraciones de Pino se producen en medio del rechazo del sector agropecuario a la implementación del dólar diferencial para la actividad del sector, quienes exigen un tipo de cambio “único y libre”. “La medida implica alargar una perversa saga de terror”, criticaron esta semana desde Federación Agraria Argentina (FAA).

En este sentido, Pino definió la situación actual del Gobierno como “gente que le gusta gobernar en permanente conflicto y que toman las decisiones en base a estar enojados con el otro”.

Sin embargo, el dirigente de la Sociedad Rural tampoco le tiró flores a la gestión del expresidente Mauricio Macri: “El cierre del gobierno anterior no fue muy bueno tampoco para el sector agropecuario. Apenas asumió quitó retenciones, que era lo que había prometido, pero después no pudo sostenerlo y eso no cayó muy bien”.

Consultado respecto de si el campo considera un tema excluyente la quita de retenciones a la hora de apoyar a un candidato, explicó que no puede hablar en nombre de todo el sector pero que el próximo miércoles mantendrán un encuentro con algunos de los precandidatos para escuchar qué propuestas tienen en ese sentido.

Dentro de los aspirantes presidenciales que dieron el presente a la cita con el campo aparece la presidenta del PRO Patricia Bullrich, Javier Milei, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el mandatario de Jujuy Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto. “Hemos invitado también a un candidato del oficialismo, que todavía no nos han confirmado”, aclaró Pino.