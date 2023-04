Sánchez Cabezudo: “Fue un abuso total de autoridad, estaban desmedidos”

El reconocido triatleta y emblemático guardavidas de Mar del Plata, Diego “El Chino” Sánchez Cabezudo, sufrió violencia policial el pasado jueves 6 de abril, cuando entrenaba en la Ruta 11, cerca de Chapadmalal y fue interceptado por la Policía Bonaerense para prohibirle circular en bicicleta por allí.

En diálogo con “el Retrato…” Sánchez Cabezudo aseguró: “fue una locura. Hace 40 años que pedaleo en esta ruta, y vivo muy cerca de acá. Nunca en mi vida supuse que la policía que siempre creí que me cuidaba, me iba a atacar “.

“Fue increíble, nos pararon, diciendo que un automovilista nos denunció. Veníamos transitado, cómo siempre, uno atrás del otro, lo más pegados a la banquina posible. Entonces, paramos hablamos con ellos, nos dijeron que estaba prohibido transitar en bici por la ruta, les dijimos que estaban equivocados porque conocemos muy bien la legislación, sabemos que en la Ruta 11, cumpliendo las normas de seguridad podemos hacerlo, pero que no está prohibido. Comenzaron a decirnos que nos iban a sacar las bicis, y pasó lo qué se vio en los vídeos que se difundieron. Se me vinieron encima, me apretaron físicamente, uno sacó las esposas y obviamente soy deportista, tengo sangre, más frente a la injusticia ” manifestó el triatleta.

“Si yo hubiera cometido un error, pago; pero en este caso, la infracción la cometió la policía y en vez de reconocer que se equivocaron, avanzaron más en la equivocación” agregó el Sánchez Cabezudo.

Asimismo, sostuvo: “pensé que íbamos a charlar, nos sacan de al lado se la ruta para el lado de la costa y uno le mete una esposa en una muñeca, obviamente ahí reaccioné mal y no pudieron ponerme la otra esposa. Se me tiraron dos policías arriba, luego otro y después un cuarto. Yo me resistí, porque fue un abuso total de la autoridad, estaban desmedidos, zarpados. Llegó un momento que la situación no dió para más, porque no estábamos revolcando en el piso como perros, y pensé que a alguno se le iba a escapar una bala, intenté calmar todo y cuando me levanto quieren ponerme la otra esposa de nuevo y los dejo, porque sino eso no terminaba más. Me llevaron a la Comisaría de Chapadmalal y me tienen cuatro horas detenido”.

“Con la adrenalina que tenía no me di cuenta que estaba golpeado, me avisaron y pido me lleven a revisión médica, me llevaron y ahí ya vinieron con la causa escrita por resistencia a la autoridad, sin dejar que yo declare, sin que pueda decir lo que yo viví. Ellos me paran porque supuestamente yo estaba cometiendo un delito por circular en bici por la ruta, pero la causa me la hacen por desacato a la autoridad, porque quisieron aplicar una Ley que no existe, quisieron secuestrar la bici y llevarme preso. Para poder irme tuve que firmar lo que escribieron, sino lo hacía no me podía ir”, contó el deportista y guardavidas jubilado.

Finalmente, manifestó: “me llamaron abogados penalistas de todo el país, pero sinceramente no sé que voy a hacer” dijo Sánchez Cabezudo.