Punto de inicio para el Rip Curl Pro de Playa Grande

En el marco de la novena edición del clásico de Semana Santa, comenzó el Rip Curl Pro Playa Grande. Luego de la primera etapa en Galápagos, es la segunda parada del Qualifyng Series (QS) que otorga también 1.000 puntos para el ranking clasificatorio sudamericano hacia el Challenger Series 2024, la división de acceso al World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Con un mar grande pero movido, el fuego sagrado se inició a las 8 puntual en la Catedral del surf argentino: Playa Grande. El primer turno correspondió a los caballeros y fueron en total veintisiete surfistas distribuidos en ocho baterías los que buscaron el pasaje a los octavos de final. Vale aclarar que cinco de los ocho heats incluyó a tres deportistas y que los dos primeros de todos los grupos clasificaron a la siguiente instancia.

El más destacado de la primera fase fue el brasilero de la Gabriel André que, con un total de 15 unidades y una sobresaliente claficación de 8 puntos en su séptima ola, no tuvo inconvenientes en liderar el heat siete; grupo en el que también clasificó el local Thiago Passeri (hijo del histórico Martín) con un total de 10 unidades.

La mejor actuación local correspondió al oriundo de Miramar Julián Honores. Calificó un total de 11,85 y se adueñó del séptimo grupo, secundado por su compatriota Ignacio Gundensen; relegando a otro argentino y reciente campeón juvenil sudamericano Tomás Goransky.

El público marplatense esperó con ansias la actividad del último grupo. Además de haber tres argentinos, allí se ubicó “Lele” Usuna (primer surfista olímpico argentino) junto a Nazareno Pereyra y Facundo Rondi. Usuna sumó 11,25, conformó a su público y con Pereyra (7,25) clasificaron a la próxima instancia. Vale recordar que “Lele” es el argentino con mas participaciones en la competencia.

El otro argentino que ganó su heat fue Juan Ruggiero. Igualó la mejor puntuación de una ola (ocho puntos, junto a Gabriel André), sumó 10,85 y lideró el grupo dos.

Además de André, todos los brasileros pasaron (Mateus Herdy, Víctor Ferreira y Rodrigo Saldanha). Por el lado de Chile avanzó Roberto Araki con un 10,15 se quedó con la serie 6 y en representación de Uruguay clasificó Martín Ottado.

La ronda 2 quedó entonces conformada por 10 argentinos, cuatro brasileños, un chileno y un uruguayo.

Las damas tuvieron a 14 participantes distribuidas en cuatro baterias. Las representantes de Perú lideraron la primera serie ( Arena rodríguez Vargas con 9,65) y la tercera ( Kalea Gervasi con 7,15) y las argentinas Catalina Merceré (8.45) y Ornella Perlizzari (8,25) las restantes.

Vera Jarisz con la mejor puntación de una ola en 5,75 y Victoria Muñoz Larreta fueron las otras argentinas que clasificaron y acompañaran también en la próxima instancia a Melanie Giunta de Perú y la brasilera Julia Duarte. La local Lucía Cosoleto quedó tercera en la serie 3 y no logró clasificar.

La ubicación de la próxima fase deparó que se enfrenten en un heat Vera Jarisz y Catalina Merceré, y en otro Ornella Pellizzari y Victoria Muñoz Larreta, por lo que dicha distribución asegurará dos semifinalistas argentinas. De Kalea Gervasi y Melanie Giunta le dará a Perú también una semifinalista.

A partir de las 8 del viernes, continua la actividad en la catedral del surf argentino: Playa Grande.