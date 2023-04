Martín Ferlauto y la toma: “Acá lo que hubo fue una toma violenta, con amenazas”

Entre varios funcionarios municipales, Martin Ferlauto, secretario de seguridad, estuvo presente en el operativo de desalojo que tuvo lugar el miércoles a las 8 de la mañana en el Barrio Las Heras. En diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “afortunadamente no hemos tenido que hacer uso de la fuerza pública “.

“La semana pasada había entre 90 y 100 personas imputadas por el delito de usurpación,hoy cuando nos hicimos presentes en el lugar había 15 adultos y un menor de 16 años, por lo cual hubo mucha gente que se fue por la formación de la causa y el deber de hacer abandono del lugar”, explicó Ferlauto.

Asimismo agregó: “nunca realizar estos operativos es placentero o algo que alguien disfrute, pero si tenemos la tranquilidad que se cumplió con el mandato de la Ley y con la Orden Judicial y que en esto estuvimos todos alineados, la Justicia de Garantías, la Fiscalía, la policía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad en defensa de la propiedad privada y ese es el mensaje que hoy tenemos que dar y sostener“.

En esta línea el funcionario municipal agradeció y mencionó a todas las áreas municipales y de la fuerzas policiales, en conjunto con los bomberos y el SAME, que formaron parte desde el primer día del operativo.

Este desalojo es el segundo que se da en la ciudad, en cuatro meses, en este sentido dijo: “si esperamos prever la situación habitacional para impedir o castigar las tomas de tierra estamos mal, porque lo único que hacemos, de alguna manera, es legitimar por un reclamo que puede ser genuino, la comisión del delito”, dijo Ferlauto.

“Acá lo que hubo fue una toma violenta, con amenazas, con carteles que se arrancaron, con situaciones de amedrentamiento hacia los vecinos y eso, más allá de cualquier circunstancia habitacional, no puede ser legitimado de ninguna manera”, dijo el funcionario y agregó que “es necesario que los dueños de terrenos amplios tomen medidas puntuales, y si sucede alguna intromisión, llamen inmediatamente al 911 para que la policía pueda apersonarse en el lugar y evitar que la toma se consolide porque luego la actuación del Sistema judicial es más complicada que si uno ataca la situación en una primera instancia”.

También el Secretario, sostuvo: “la postura del gobierno fue, como siempre, no establecer una mesa de diálogo ni hacer asistencia mientras continuara el delito. A partir de ahora se puede establecer un canal de asistencia alimentaria y demás, pero eso será de aquí en adelante. No hemos tenido ningún tipo de conversación en ese sentido. Recién ahora está cesando la comisión del delito de usurpación”.

Finalmente, sostuvo que el tema habitacional es un tema que no debe ser planteado mientras hay una toma en curso, “no cuando uno está desalojado un predio que fue violentamente tomado”. Consultado sobre dónde deberían acercarse las personas cuando hay una situación desesperante, antes de la comisión de un delito como en este caso, Ferlauto aseguró: “a la Municipalidad, la Provincia y la Nación. No es mi área de competencia funcional, creo que no se puede discutir profundamente ni siquiera sencillamente la cuestión de las dificultades habitacionales cuando hay un predio que fue tomado. Lo que tiene que primar es el respeto por la propiedad privada”.