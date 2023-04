Dramático testimonio de una mamá de tres hijos: “Queremos una tierra nada más”

“A partir de ahora no sé que vamos a hacer. Anoche llegaron de minoridad, quisieron llevarse a los niños. Esto es un tremendo desastre, ¿por qué no ayudan a la gente? ¿porque no nos dan una mano, una tierra? Queremos una tierra, nada más. Ahora se están preocupando y están todos acá, pero ¿después que va a pasar? Nos van a dar todos la espalda”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…” Rocío, una de las vecinas que ocupó junto a sus tres hijos una porción del remedio ubicado Av Fortunato de la Plaza y Tetamanti.

En este sentido contó que los ocupantes que se fueron previo al desalojo lo hicieron voluntariamente. “No quisimos hacer una quema, lío, ni nada. Se hizo con la mejor tranquilidad que se pudo haber tenido”.

Asimismo, consultada por este medio sobre si ella o el resto de los ocupantes sufrieron violencia dijo: “No, eso nunca pasó, pero es doloroso porque nos amenazaron con que nos iban a sacar a nuestros hijos si no nos vamos de acá. Todavía no puedo entender lo cruel que es la gente, no tienen hijos”.

En esta línea Rocío agregó: “uno no está así porque quiere, uno tiene que luchar todos los días para tener lo que necesita para sus hijos, y un techo para mi y mis hijos es mucho. Ahora no sé a dónde voy a ir”.

“El Municipio nos ofreció una bolsita de mercadería, ¿pero qué hacemos con eso? Son dos paquetes de azúcar, uno de fideos, uno de arroz, un puré de tomate y un aceite”, explicó la vecina y agregó: “No nos ofrecieron nada más, ni un tirante, ni una chapa, ni una cama, nada. Lo único que ofrecieron fue a las mamás con hijos meternos en un hogar, pero ¿las familias? ¿Cómo los van a separar? Es imposible”.

“Ahora no se que voy a hacer, veré durante el día a donde voy a ir. Trabajo no tengo, estaba cobrando un plan social, me lo dieron de baja no sé por qué, y con eso pagaba un alquiler. Hoy en día no tengo con qué pagarlo”, contó Rocío.

“Acá vamos a volver, porque esto no tiene dueño. El dueño era Carmona pero falleció hace 15 años”, sentenció.