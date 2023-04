Denuncian que autoridades de Casinos malversaron más de 5 millones de dólares

Se estima la malversación de más de cinco millones de dólares desde las arcas del Estado provincial en beneficio de los sindicatos conducidos por Marcos Labrador y el edil municipal por el Frente de Todos Roberto “Chucho” Páez.

Las autoridades del Sindicato Trabajadores Casinos, Loterías, Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires han materializado una denuncia penal contra autoridades del Instituto Provincial de Loterías y Casinos por los “…delitos de Asociación Ilícita, Administración Fraudulenta, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionarios y Malversación de Caudales Públicos…”.

Como fuera anunciado a través de su gacetilla, el conflicto se da a partir de que el gobierno provincial le habría otorgado licencias gremiales a más de 250 empleados de Casinos para que cumplan funciones en los Sindicatos A.M.S. y A.E.C.N., manteniendo el pago de los salarios a pesar de que los mismos no concurren a prestar labores.

Cristian Echeverría, Secretario Gremial del SITACLAH, denunció que “Funcionan como una Asociación Ilícita, cada cual desde su lugar. La maniobra es sencilla: los gremios kirchneristas piden licencias para cumplir tareas sindicales, como lo permite la ley 23.551. Pero en lugar de hacer cesar los haberes como exige la ley, la provincia mantiene el pago del salario, de los premios, bonificaciones y propinas. Es decir que trabajan para los K y les paga la Provincia. Es un caso de Malversación de Caudales y correspondería la pena de diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es un robo de cincuenta millones de pesos por mes, y viene sucediendo desde que la Provincia y los gremios son del Frente de Todos”.

Conforme el texto de la denuncia a la que ha accedido la redacción, la misma se ha formalizado “…contra Omar Galdurralde, Presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Segal, Director Provincial de Hipódromos y Casinos, Sres. Jorge Alberto Skoczdopole, Director de Casinos Zona I, Fernando Alberto Ansaldi, Subgerente, Andrés del Hoyo , Médico del Personal Profesional del departamento de Servicio Médico, Pablo Javier Barrios, Jefe de Departamento Dirección de Casinos Zona I, y Pablo Gastón Otero (…) y con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación…”, aclarando que en los sucesos denunciados se encuentran involucrados el Gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios de diversas esferas del gobierno provincial.-

Desde el SITACLAH denuncian que las autoridades harían clientelismo político con “la caja” de los Casinos. Según expresan, en el último tiempo habrían ingresado al Casino como empleados públicos a más de 300 personas con la intención de que oficien de fiscales de mesa y generales para el Frente de Todos en las próximas elecciones. Asimismo han declarado que habrían manipulado los ascensos y categorías para premiar a empleados afines a los gremios vinculados al kirchnerismo.-

Juan José Valdez, Secretario Gremial del SITACLAH, explicó que “…todo esto es cotidiano dentro de los Casinos, sólo que ahora lo hacen con tanta impunidad que nos enteramos todos, por eso lo podemos denunciar. Eso no es nada. Metieron a trabajar a un amigo que tiene 42 años sin que haga la academia. La reglamentación no permite ingresar nuevo personal de más de 28 años para poder aprender el oficio. Además tiene que aprobar la capacitación correspondiente, no puede empezar a trabajar sin saber cómo se pagan los juegos. No les importó nada, lo ingresaron al Casino y lo mandaron directo a una oficina para que nadie lo moleste”.

En otro tramo del texto de la denuncia y conforme el decreto del Gobernador adjuntado, el Instituto de Lotería habría ingresado a planta permanente al hijo del Concejal “Chucho” Páez (del Frente de Todos) a través de un expediente individual, conformado luego de que fuera condenado por la Justicia de San Isidro a nueve meses de prisión en suspenso.

“…Nosotros tenemos a 16 compañeros de la comisión que siguen esperando el pase a planta, y hace 20 años que trabajan en el Casino… es claro que los están perjudicando adrede. A nosotros nos persiguen porque nunca quisimos vendernos al Kirchnerismo. Con decirte que el médico del Casino Central falseó un dictamen para mandar a trabajar a Tandil a un miembro de nuestra comisión. Es un compañero que sufrió cuatro infartos y tiene una enfermedad del corazón incurable, y lo quieren alejar de su familia y mandarlo a vivir a doscientos kilómetros de su casa. Saben que lo pueden matar, y siguen adelante sólo porque piensa distinto. La idea es mandar un mensaje de impunidad total”.

En un comunicado entregado a la prensa, el SITACLAH ha exigido “…que no se cajonee la investigación…”