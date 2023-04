Defensor escéptico: “Esto va a empeorar y debemos dar respuestas y soluciones”

La Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon estuvo presente en el operativo de desalojo que tuvo lugar en la mañana del miércoles en el barrio Las Heras. “La Justicia nos convocó para que seamos parte de este proceso”, explicó en diálogo con “el Retrato…” Daniel Barragán,uno de los Defensores del Pueblo.

“Más allá de haber sido convocados, nuestra decisión es participar en cada una de estas situaciones para garantizar que no haya violencia o maltrato. El operativo se realizó sin ningún problema, porque prácticamente ya no quedaban personas en la toma”, sostuvo el funcionario y agregó: “hay que tener en cuenta que esto es solamente la punta de un problema muy serio como es la falta de vivienda, la crisis social, y este tipo de soluciones de desalojo debe estar acompañado, indudablemente, por una política social que establezca discutir cómo se soluciona este problema en Mar del Plata y Batán que es un problema creciente y que con la llegada del invierno tendrá mayores repercusiones, lamentablemente esta no será la última vez, y las decisiones políticas deben darse” dijo Barragan.

En este sentido manifestó: “El Concejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal y las instituciones de la ciudad debemos hacernos cargo de que acá hay un problema y que si entre todos no le damos una solución, podemos llegar a vivir situaciones cada vez más complejas y difíciles”.

“Nosotros tuvimos una reunión con los ocupantes, nos reunimos en la Defensoría, y les planteamos que obviamente no estamos de acuerdo con las tomas, porque no es la forma; pero si entendemos que tiene razón cuando reclaman respuestas y soluciones, porque evidentemente es algo que no se da. Uno entiende que se les pueda proporcionar alimentos o elementos para paliar la situación, pero eso no soluciona la problemática de fondo. Esto va a empeorar y debemos dar respuestas y soluciones”, dijo el Defensor del Pueblo.

Finalmente, sostuvo: “El Municipio no cuenta con ninguna política habitacional y entendemos que no tienen voluntad de que la haya. Entre todos debemos lograr que esto se revierta. El Intendente dijo el 1 de marzo que se construyeron un millón de metros cuadrados en Mar del Plata Batán, entendemos que hay dinero que se invierte,hay una ordenanza que establece compensaciones habitacionales y es tiempo de sentarnos inclusive con las grandes desarrolladoras. Hay una Ley provincial que establece que cuando se desarrollan complejos habitacionales importantes hay que compensar socialmente. Esto es necesario discutirlo. Las legislaciones están establecidas, no hay voluntad de dar respuesta y eso es lo que debemos lograr y la Defensoría está comprometida en lograr un espacio de difusión institucional para dar soluciones en serio”, sentenció.