Circuito internacional de Surf en MdP / Rip Curl Pro

El inicio de la segunda etapa del tour regional 2023/2024 de la WSL Sudamérica; el Rip Curl Pro Playa Grande QS 1000 se pospuso para el día jueves por un alentador pronóstico de olas. En la búsqueda de las mejores condiciones posibles, los organizadores tomaron esta decisión con la anuencia de los competidores; sabiendo que es una medida en beneficio de todos. Puede existir también la posibilidad de mover el torneo al otro límite de Playa Grande, sector popularmente conocido como el “Yacht”.

“La opción de que el campeonato se realice en la clásica derecha del Yacht está abierta”, dijo el director del evento Sebastián Loustau, como así también agregó: “se irán evaluando las condiciones de olas y viento diariamente para determinar su posible traslado”.

Los principales modelos de pronósticos de olas muestran un aumento de las mismas para mañana con vientos variables pero una mejora clara en el período, el tamaño y el viento para el viernes y sábado, los dos días finales de campeonato; convirtiéndolo en un mayor atractivo tanto para los competidores como para el público.

Con las inscripciones cerradas quedaron establecidas las series de ronda 1 con 40 competidores de Brasil, Chile, Perú, Uruguay Suecia y Argentina:

Este jueves a las 8AM se realizará el primer llamado. Lo más probable es que se inicie con la competencia masculina por haber más competidores anotados.

Ronda 1

HOMBRES

S1: Mateus Herdy (BRA) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG) vs Nicolás Hermida (ARG)

S2: Tomás López Moreno (ARG) vs Sebastián Olarte (URU) vs Juan Ruggiero (ARG) vs Jerónimo Ané

S3: Franco Radziunas (ARG) vs Santiago Medeiro (URU) vs Lautaro Rojas (ARG)

S4: Vitor Ferreira (BRA) vs Martín Ottado (URU) vs Maximus Petrina (ARG)

S5: Nacho Gundensen (ARG) vs Julián Honores (ARG) vs Tomás Goransky (ARG)

S6: Rodrigo Saldanha (BRA) vs Roberto Araki (CHI) vs Francisco Laxalde (ARG) vs Santiago Alegría (ARG)

S7: Gabriel André (BRA) vs Joaquín Reyes (CHI) vs Francisco Cosoleto (ARG)

S8: Leandro Usuna (ARG) vs Nazareno Pereyra (ARG) vs Facundo Rondi (ARG)

MUJERES

S1: Arena Rodriguez (PER) vs Vera Jarisz (ARG) vs Coco Cianciarulo (ARG)

S2: Julia Duarte (BRA) vs Catalina Mercere (ARG) vs Maria Allebring (SUE)

S3: Kalea Gervasi (PER) vs Lucía Cosoleto (ARG) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Juana López Paolillo (ARG)

S4: Melanie Giunta (PER) vs Brianna Barthelmess (PER) vs Ornella Pellizzari