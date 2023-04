Trompearon, agredieron e insultaron a Berni por el crimen del colectivero

En una situación inédita, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido, trompeado e insultado este mediodía en un piquete en Lomas del Mirador que realizaban compañeros del colectivero asesinado en La Matanza, Daniel Barrientos.

La agresión contra Berni, que incluyó golpes de puño, patadas y piedrazos, se registró en la intersección de General Paz y Ruta 5, minutos después de que el funcionario llegara al lugar, sin custodia como lo hace habitualmente, para hablar con los manifestantes.

Según trascendió en los últimos minutos, es probable que se concrete por la tarde, entre las 15 y las 16 horas, aproximadamente, una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y el titular de la UTA, Roberto Fernández.

Los choferes abordaron al ministro de Seguridad, lo golpearon varias veces y lograron arrinconarlo. “Hijo de p…, hijo de p…., hijo de p….”, eran los cantos de los compañeros del colectivero asesinado esta madrugada en La Matanza, Daniel Barrientos.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, planteó uno de los voceros de la protesta, casi cara a cara con el ministro Berni.

Después de la agresión, Berni terminó con heridas importantes en su nariz, con un moretón en el pómulo, e incluso hubo momentos en los que parecía que no podía mantener el equilibrio. En todo momento, al funcionario de Axel Kicillof se lo vio desorientado.

Berni fue trompeado por los compañaeros del colectivero asesinado en La Matanza, Daniel Barrientos, que realizaban un piquete.

Luego de la golpiza, Berni brindo algunas declaraciones a la prensa. “Si estoy acá es porque me interesa, no voy a venir a mentir. Tranquilos muchachos. Estoy acá porque se que pasan todos los días”, atinó a decir ante los micrófonos presentes en Lomas del Mirador, lugar del piquete.

Párrafo seguido, el Ministro agregó: “Yo no salgo corriendo como los demás, pongo la cara. Se trata de un problema a diario en la provincia de Buenos Aires, no hay soluciones mágicas. Me la banco. Yo no me escondo. Todos los días de mi vida ando solo”.

El titular de la cartera de Seguridad se aproximó a Lomas del Mirador para intentar desactivar el piquete, junto a su par de Transporte, Jorge D’Onofrio, que también fue blanco de agresiones, aunque mucho menores.

Vale mencionar que, si bien Berni en varios momentos de la administración bonaerense quedó en el ojo de la tormenta, por casos como la desaparición de Facundo Astudillo Castro o el crimen del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, César “Lolo” Regueiro, fue sostenido por Axel Kicillof.

El episodio de violencia contra el Ministro de Seguridad bonaerense terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que reprimió a algunos de los choferes que participaba del piquete.

Después de la golpiza Sergio Berni fue trasladado en hilicóptero a las instalaciones del Hospital Médico Policial Churruca Visca, donde le recetaron ibuprofeno y le sugirieron descanso.

Crimen del colectivero: la bonca de los choferes

“Esto no es peronismo, dejan que nos maten y no hacen nada. No se ponen de acuerdo por los temas de seguridad. ¿Por qué no viene el Gobernador Kicillof a dar la cara? Es un Gobierno que fomenta a los chorros”, sostuvo uno de los choferes que participaba del piquete.

En tanto, también habló uno de los micreros que conocía de cerca al asesinado. “Así no cuidan, acá en La Matanza esta todo liberado, hay que estar cuidando que no te maten. El ministro que vino acá a prepotear no hace nada. Queremos justicia por este asesinato”, remarcó uno de los choferes que era compañero de trabajo de Daniel Barrientos.

El chofer de la línea 620 de colectivos fue asesinado durante la madrugada de este lunes en el barrio Vernazza, zona de Virrey del Pino, La Matanza. La víctima se llamaba Pedro Daniel Barrientos, con domicilio en González Catán .

El crimen del colectivero ocurrió a las 4:30 de hoy en el kilómetro 41 de la ruta 3, cuando Barrientos comenzaba el servicio. Un grupo de delincuentes se subió a la unidad y comenzó un tiroteo con un policía de la Ciudad que viajaba en el interno.

De acuerdo a lo que trascendió, producto del enfrentamiento, una bala impactó en el pecho de Barrientos. En la escena del hecho se encontró un arma con pedido de secuestro, emitido por una comisaría de El Palomar.

La investigación para esclarecer el crimen del colectivero en la localidad bonaerense quedó bajo la órbita de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, con la instrucción formal del fiscal Gastón Dupláa.