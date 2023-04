Ganadores del concurso provincial del Memorial 40° Aniversario de los Caídos en Malvinas

Tuvo lugar la entrega de certificados a los equipos que fueron premiados en el Concurso Provincial “Arq. Gustavo Benzoni” para la construcción del Memorial del 40° Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas, promovido por el Municipio de General Pueyrredon y organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9.

Asistieron el intendente municipal Guillermo Montenegro; el secretario de Obras y Planeamiento Jorge González; el presidente, secretario y gerente institucional del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, Arqs. Diego Domingorena, Leandro Zapata y Emanuel Peredo, respectivamente; Miguel Ressia, Gustavo Schroeder y Coty Lambertini del Centro de Ex Soldados Combatientes y el hijo de quien lleva el nombre de este certamen, Juan Manuel Benzoni.

Schroeder dio inicio a los discursos destacando que “es un buen momento estos 40 años de realzar o lograr algo más en ese espacio” y recordó lo que trabajaron en 1986 junto a los padres de sus compañeros en la Comisión Pro Monumento.

“Ver cómo se trabaja para mejorar, aggionar y que quede como la imagen y el homenaje no sólo de los 13 marplatenses fallecidos sino de todos los veteranos y todos los jóvenes que dejaron su vida en Malvinas, la verdad que nos pone muy orgullosos. Sabemos que no va a ser fácil pero en poco tiempo más vamos a ver cristalizada la propuesta de intervención y de construcción del Memorial”. Por último agradeció al Colegio, a la Municipalidad y a todos los que participaron en este concurso “y el contenido que tiene cada presentación que para nosotros es muy valioso”

En tanto que, González contó que “esta es una primera etapa, porque esto sigue, estamos en contacto con el equipo ganador para poder desarrollar lo que llamamos un proyecto ejecutivo y a partir de allí buscar los fondos para concretar la obra, ya que es una decisión del Ejecutivo municipal llevarla adelante”, puntualizó.

Por su parte, Domingorena comenzó agradeciendo “al Municipio que nos acompañó en dos Concursos: en éste fue promotor y en el de la sede del Colegio de Magistrados local auspiciante y es importante porque en nuestra profesión el Concurso es una herramienta que siempre estamos promocionando, ya que creemos que es la más transparente, la más democrática, la más participativa y la que siempre llega al mejor resultado”, apuntó

Asimismo comentó que “nosotros tenemos una mirada muy especial sobre los caídos en Malvinas y lo que fue la guerra. El año pasado el Consejo Directivo aprobó una resolución para que se pueda indagar en los ex combatientes arquitectos matriculados y los que no también y eso concluyó en identificar cinco colegas a quienes le vamos a entregar una placa el sábado”. Y rememoró “toda historia comenzó post pandemia cuando los ex combatientes vinieron al Colegio preocupados por el deterioro y cómo se estaba hundiendo el Memorial y en sintonía con la Secretaría que nos comentaron que tenían la voluntad de efectuar sobre el mismo en este 40 aniversario. Todo se fue dando para que hoy lleguemos a este momento que para mí es muy importante, que lo podamos materializar y disfrutar todos. Y en lo particular estoy también emocionado porque desde el lugar que tengo de presidente puedo cerrar esta entrega de premios del Concurso que lleva el nombre de Gustavo Benzoni, quien fuera mi amigo personal, mi compañero en la Municipalidad y mi colega”, subrayó.

Finalmente, Montenegro felicitó “a todos los que participaron, obviamente al Centro de Ex Combatientes y al Colegio de Arquitectos porque poder transmitir a los más chicos, a las familias, a nuestros hijos es muy bueno” y anunció que “está la decisión de hacerlo para recordar a todos los que fueron, también a los que volvieron y la pasaron mal. Es importante como sociedad poder reconocer todo lo que vivieron”.

El trabajo que obtuvo el primer premio es el de un equipo de la ciudad de La Plata, compuesto por el Arq. Gonzalo Pérez, junto a Fernando Urquiola. En este caso, el jurado consideró que a nivel urbano se valora el planteo que enfatiza continuidades geométricas de trazas preexistentes y promueve nuevas en los recorridos y planos de demora ideados. Resuelve con buen criterio la relación con el cenotafio original mediante una plaza cívica de enlace entre el monumento existente y el memorial. Siendo el carácter del espacio solicitado temático y específico, la propuesta espacial y material, resuelve con acierto la premisa de conformar un dispositivo para el ejercicio de la memoria, que permite su reconocimiento como tal, tanto como su apropiación sensorial y significativa. Asimismo se ponderó la promoción de un espacio propicio para la experiencia reflexiva e introspectiva.

El segundo premio fue para el grupo liderado por los Arqs. Antonino Alberto D’Orso y Julián Gurfinkel, de este Distrito y el tercer premio para Arq. Juan Ignacio Aureggi y sus Asociados: Arq. Francisco Bongiovanni – Arq. Florencia Bellido, Arq. Marta Vaquero de Vega.

Se otorgó una mención honorífica al trabajo presentado por las Arqs. Carolina Peruzzo y María Belén Esperón, también de este distrito.

El jurado estuvo compuesto por: Arq. Diego Riva, votado por los participantes; Arq. Oscar Cañadas por el CAPBA; Arq. Miguel Rasquete por FADEA; Arq. Noé Gómez, por el Municipio de General Pueyrredon y el Arq. Alejandro Díaz por el Centro de ex soldados combatientes en Malvinas de Mar del Plata.

Actuaron como asesores los Arqs. Dario Lemmi, en representación del CAPBA DIX y Pablo Rescia por el Municipio, quienes fueron los encargados de la redacción de las Bases de este Concurso que contó con la colaboración del Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata. Como todo concurso organizado por el Colegio de Arquitectos se cuenta con la apoyatura de la Secretaría de Concursos del Consejo Superior del CAPBA y el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos de la República Argentina.

Cabe destacar que la Superficie a considerar es de 9.287,45m² (3.571,01m² Plazoleta Monumento a los Caídos en Malvinas y 5.716,44m² Plazoleta Chapeaurouge) y la intervención no debería poseer características monumentales, sino incorporar a la memoria colectiva un momento difícil y complejo de nuestra historia reciente, aportando a una interpretación abierta, emocional y afectiva de ese momento histórico. El sitio inspirará la contemplación y reflexión sobre estos hechos, buscando una reflexión sobre la guerra y sus consecuencias dolorosas para los combatientes, sus familias y el pueblo en general.