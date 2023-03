Horacio Rodríguez Larreta aseguró que habrá un solo candidato del PRO en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodriguez Larreta , aseguró que el PRO tendrá un solo candidato que represente la fuerza para competir en las PASO.

Si bien precisó que en las próximas semanas se definirá el nombre, su ministro de Gobierno, Jorge Macri, se ubica con las mejores posibilidades.

Rodríguez Larreta estuvo junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, una de las aspirantes del PRO porteño. Ella y el otro postulante, el ministro de Salud, Fernán Quirós, se bajarían para darle lugar a Jorge Macri.

El mandatario porteño indicó que los “candidatos del PRO tendrán prioridad”, en medio de acusaciones internas de una supuesta alianza suya con el senador Martín Lousteau. “Creo en las PASO, en la elección por parte de la gente, tengo predilección por los candidatos de mi partido, acá en la capital y en mi país”, planteó.

“Para competir vamos a tener un solo candidato del PRO. Esa es la decisión, tener un solo candidato. Vamos a ir evaluando en las próximas semanas cuáles es el mejor oferta electoral para poder garantizar la continuidad del trabajo que inició Mauricio Macri y que continué yo hace algunos años”, explicó.

En medio de las especulaciones, luego de que se mostrara junto al radical Lousteau , el precandidato a presidente afirmó: “Le voy a dar prioridad a los del PRO, hoy tenemos tres en carrera y vamos a trabajar para definir el candidato”. Inmediatamente, Acuña, entre risas, agregó “y candidatas”.

Consultada sobre sus intenciones electorales, la ministra ratificó su decisión de ser la designada para representar al PRO en la interna con el radicalismo y la coalición cívica, y afirmó que ninguno de los nombres es más importante que todos los nombres juntos.

“Seguimos trabajando para la Ciudad, falta tiempo, ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos, pero vamos a priorizar que haya un solo candidato para las internas y eso se va a definir más adelante”, sostuvo Acuña.

El anuncio se dio en el marco de la presentación de los resultados de las medidas implementadas por la administración porteña para recuperar a los jóvenes que se alejaron de las aulas, a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad. “Desde la pandemia sabemos que el presentismo empeoró y que hay chicos que no están en las aulas, y otros van dos o tres días por semana”, diagnosticó Larreta.

“Debemos actuar ya, tenemos que hacer todo lo posible para que los chicos estén en las aulas. Ya anunciamos las distintas iniciativas para aumentar el presentismo porque también hay una responsabilidad del Estado”, subrayó respecto a la quita de las asistencias sociales a padres que no garanticen la asistencia de sus hijos a las escuela.

En la misma línea, continuó: “Si no vuelven, pierden el beneficio del plan social. No da todo lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, no nos da los mismo cumplir o no cumplir. No vamos a quedarnos de brazos cruzados si los padres sostienen un beneficio y no cumplen”.

En sintonía, Acuña responsabilizó al “populismo educativo” por los altos niveles de ausentismo en las escuelas al sostener que se destruyó “la concepción del trabajo, del esfuerzo, de la organización familiar y de las responsabilidades”.

Por último, el jefe de Gobierno porteño, en plena campaña electoral, pidió nuevamente el voto de la sociedad para transformar la educación, y se comprometió a recuperar días de clase en la provincia de Chubut, donde la situación es compleja. “Todo esto muestra que en la Ciudad de Buenos Aires, la educación es prioridad y de la misma manera llevaremos esto adelante a todo el país si los argentinos me eligen como presidente“, aseveró Rodríguez Larreta.

“Vamos a transformar la educación, vamos a hacerlo en todo el país. Vamos a hacerlo en Chubut, ciudad crítica, vamos a recuperar los 192 días de clases porque la educación es libertad, futuro para nuestros hijos”, prometió, y concluyó: “Sueño un país en el que cada chico salga de la escuela siendo dueño de su futuro y de sus oportunidades”.