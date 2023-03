Familiares de pacientes se movilizaron ante el Concejo y el despacho de Esteban Reino

Familiares de personas que eran asistidas con medicamentos por la ONG “Quiero Ayudar Balcarce” participaron de una concentración y posterior movilización para reclamar por la reapertura de la asociación civil que ayuda a pacientes oncológicos.

El reclamo se dio luego que la responsable de la ONG, Stella Pernía, confirmó el cierre temporal de la entidad debido a una intimación que realizó el Colegio de Farmacéuticos. La puerta de la ONG, fue el centro de concentración de los vecinos que, con carteles, pancartas, con fuertes mensajes. y bombos se movilizaron hasta las puertas del Palacio Municipal y luego al Concejo Deliberante.

“Por parte de esta gente ignorante a mucha gente se le quitó la posibilidad de acceder una medicación, una persona con cáncer no puede esperar a un 0800, como dijo una representante del Colegio de Farmacéuticos, porque la enfermedad avanza y no espera”, expresó Mónica una vecina y asimismo expresó que “queremos que nuestro gobernante nos escuche porque esto no es política, esto es por la salud. En estos días hay muchos chicos que necesitaban su medicación y no solo de Balcarce y no la pudieron tener”.

Señalaron que se hicieron presentes en el Palacio Municipal “para que Reino salga y de la cara, luego al Concejo Deliberante y al frente de la farmacia Benítez, porque la dueña es la presidenta del Colegio y la principal causante de este cierre”, enfatizando que “Queremos que el intendente municipal nos escuche, el Hospital local ha recibido medicación de la ONG, así que no es todo tan turbio como muchos dicen. Si el Hospital, nuestro Centro de Salud, el único que tenemos, ha recibido medicación por parte de la ONG, que salga el exdirector Dojas, que ha pedido y jamás se expresó que se devuelva nada”.

Hay mucha gente que necesita la medicación y esta semana no ha podido recibirla” acotó Haydé , otra de las personas que ve afectada la entrega de medicación para un familiar.

Calificó de “ignorantes e inhumanas a las personas que impiden la entrega de medicamentos oncológicos. Ahora vamos a recurrir a los gobernantes, porque tenemos uno y de hecho el área de Salud deja mucho que desear. Escuchaba en televisión a esta señora (Isabel Reinoso) que dijo que van a poner un 0800 para los reclamos y la persona con cáncer no puede esperar a una línea telefónica, la medicación necesita suministrarse ya”.

En otro pasaje en la charla con los medios, los preocupados familiares indicaron: “Esto no es político, es por la salud. Hay familias, hay chicos, nenes que necesitaban su medicación y no es solamente en Balcarce, también el Hospital Garrahan recibe medicamentos, entonces esta mujer que habló en televisión, con qué frialdad dijo lo del 0800. No tiene ninguna coherencia lo que estaba diciendo”

“Hay que ponerse las manos en el corazón: hay mucha gente en Balcarce con cáncer, pero hay muchos que tienen miedo de hablar o de que los vean, pero repito que cuando se viene a pedir un medicamento todo lo que opinen los demás, no importa”, señaló Mónica con indignación y bronca.

Posición del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires dieron a conocer un comunicado sobre la situación en la que se detallaba la reunión con sus pares del Colegio en Balcarce y se argumentó que: “los medicamentos oncológicos que no siguen la cadena legal y la trazabilidad pueden ser adulterados, falsificados y constituyen un peligro para la salud de las personas. No alcanza con ser solidario, sino que hay que ser responsable en la dispensa de medicamentos que pueden ser perjudiciales para los pacientes, sus familias y el ambiente”, en referencia al modo en que “Quiero Ayudar”, podría estar entregando la medicación.

Ante la demora de los medicamentos para pacientes que no pueden esperar debido al seguimiento de un tratamiento, la titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Isabel Reinoso, declaró que se iba implementar una línea telefónica, un 0800 para cubrir las necesidades que pudieran tener los pacientes oncológicos.