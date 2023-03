Balcarce: Cerró ONG que asistía a enfermos de cáncer ante presión de los Farmacéuticos

En el marco del cierre de la ONG “Quiero Ayudar”, Stella Pernia, vicepresidenta y responsable de la entidad que asistía a enfermos de cáncer, en conversación con “el Retrato…” expresó que, debido al mismo, hay muchos pacientes que se encuentran actualmente sin medicación para paliar su enfermedad. “El Colegio de Farmacéuticos tiene la inquietud o el miedo que la ONG esté entregando medicación amparándose en una cuestionada Ley, pero quizás todo se deba a que ellos se pierden de vender determinadas drogas”, afirmó.

Stella Pernia, vicepresidenta y responsable de la ONG “Quiero Ayudar“, en diálogo con “el Retrato…” se refirió al cierre de la entidad, la cual se dedicaba a la asistencia de familias para la adquisición de medicamentos para tratamientos de enfermedades nocivas, y explicó que el mismo se produjo debido a que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires le había enviado una intimación para que cese la donación de los medicamentos a enfermos de cáncer. “El viernes pasado recibimos la carta documento, mediante la cual nos invitaban a cesar con las actividades que tienen que ver con entrega de medicación”, indicó.

“No cortábamos el circuito de la medicación, ya que lo que se recibía era de gente que ya no usaba más por distintos motivos y la familia la dona. Nosotros no comprábamos, porque es muy costosa la misma y no manejamos dinero”, señaló y comentó que, por ejemplo, cada quimioterapia el cóctel ronda entre 2 y 5 millones de pesos aproximadamente. “Una fase de quimioterapia no baja de los 40 o 50 millones de pesos”, apuntó.

En tal sentido, Pernia destacó que, si bien han pasado muchos pacientes por la ONG “Quiero Ayudar”, permanentemente hay más de 200. “Hay muchos que se contactan con nosotros a través de los médicos o clínicas para poder iniciar el tratamiento de forma inmediata, que es lo que se debe hacer en estos casos cuando se detecta la enfermedad, ya que muchas veces las obras sociales se demoran bastante tiempo”, precisó y aclaró: “Nosotros tratamos de actuar en forma inmediata”.

En relación a los motivos de la intimación del Colegio de Farmacéuticos, explicó que los mismos tienen que ver con uno de los puntos que figuran en la ley, el cual aduce a que solo farmacias y droguerías pueden manipular medicación, y que ninguna ONG, fundación ni institución puede manipular medicación, aún teniendo profesionales en la misma.

“Esta ONG siempre tuvo un plantel profesional, pero no es suficiente”, apuntó y comentó que, por eso, también plantearon incorporar un farmaceútico, pero que no fue aceptado por el Colegio. “Dijeron que el profesional sería sancionado por desempeñar su tarea desde un ámbito que no corresponde”, aclaró.

En ese contexto, la referente de la ONG explicó que “si todo este tiempo se llevó esta tarea adelante es por desconocimiento de estar en el marco de la ilegalidad” y agregó que, incluso, las regiones sanitarias y muchas otros estamentos del estado requieren a la ONG medicamentos para distintos pacientes que los necesitan.

“Si nos vamos a regir por la ley el Colegio de Farmaceúticos tiene razón. Nos reunimos con el Concejo Deliberante con la comisión de salud para que puedan juntar a distintas partes y ver si se puede ceder un poco y así, continuar”, expuso al mismo tiempo que remarcó que el Colegio debe entender que “el circuito de la medicación es el mismo, ya que la misma no deja de pasar por la droguería sino que la ONG lo que hace es prestarle o donarle la medicación para que el paciente pueda empezar el tratamiento ya por pedido del médico oncólogo, porque las obras sociales tardan mucho tiempo en entregarla”.

-¿Hay un gran negocio de los medicamentos oncológicos?

-Sí, sin dudas. La farmacia considera que, a través de la ONG, se puede manipular medicamentos. La manipulación que hacemos se trata de solidaridad y de ayudar a dar calidad de vida. Ellos lo ven desde el lado comercial. Esto en netamente comercial. El Colegio de Farmacéuticos tiene la inquietud o el miedo que la ONG esté entregando medicación que ellos se pierden de vender.