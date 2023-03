Jorge Macri aseguró que Rodríguez Larreta lo apoya y llamó a “que el PRO siga gobernando la Ciudad”

“Me siento apoyado por él porque fue quien me trajo a la Ciudad, me sumó a su equipo y, cada vez que nombra a sus candidatos, me nombra a mí”, afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido, destacó que “es muy relevante” haber recibido el respaldo de su primo, el expresidente Mauricio Macri.Además, contó que “Patricia (Bullrich) también se ha manifestado” en su favor y que “de alguna manera” también se siente “apoyado por Horacio”.

Según Jorge Macri, el PRO hoy tiene “demasiados candidatos” pero explicó que “las cosas que siempre están un poquito desordenadas” antes “de que se confirmen los mejores candidatos”. Sin embargo, pidió mayor celeridad al macrismo para cerrar las listas tanto en el territorio porteño como en nación.

“La UCR ya tiene un candidato claro (en la Ciudad) que es Martín Lousteau y tiene un candidato a presidente que es Gerardo Morales”, comparó, y concluyó: “Tenemos que prepararnos para un competencia dentro de Juntos por el Cambio donde yo deseo que el PRO siga gobernado la Ciudad, para cuidar todo lo que hemos hecho, pero mejorar al que falta. Espero que nos podamos ordenar más antes que después”.