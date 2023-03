Conmebol le tributó un emotivo homenaje a la Selección Argentina

La selección argentina recibió un emotivo homenaje de parte de la Conmebol en su sede paraguaya de Luque, no exenta de sorpresas y reconocimientos especiales para todos sus integrantes en general y para Lionel Messi en particular, que recibió de mano del presidente del máximo organismo sudamericano el “bastón de liderazgo y comando del fútbol mundial”.

El cierre del acto de aproximadamente una hora, llevado a cabo antes del sorteo de las fases de grupos de las próximas Copas Libertadores y Sudamericana, fue el que se llevó las máximas atracciones de la denominada “Noche de las estrellas”, y una de ellas la puso la presencia de la cantante santafesina Soledad Pastorutti, ligada a estos actos internacionales en los que tiene participación la AFA desde el Mundial de Francia 1998.

La “Sole” le dedicó especialmente un tema que hizo lagrimear a Messi mientras de fondo se veían imágenes que recorrían toda su trayectoria en la selección y que concluyó con ella bajando del escenario y tomando de la mano a su comprovinciano, ella de Arequito y él de Rosario.

Soledad contó que en 2006 le dedicó ese mismo tema, “Brindis”, a Diego Maradona, que acto seguido apareció en una imagen virtual junto a Pelé, ambos dedicándoles mensajes laudatorios a Messi.

Y finalmente Domínguez volvió a subir al escenario invitando a Messi a recibir las réplicas de la Copa del Mundo y la de la Finalíssima frente a Italia. “Porque se lo prometí a Leo, y lo prometido es deuda”, reveló el titular de la Conmebol.

“Agradezco a la Conmebol por estos reconocimientos, al presidente Alejandro Domínguez, y a Soledad por interpretar y dedicarnos ese tema tan especial para nosotros desde que en 2006 se lo cantó a Diego Maradona. Hubo mucha gente en distintas partes del mundo que se alegró por nosotros y por mi, porque una selección sudamericana volvió a ser campeona del mundo“, manifestó Messi luego de ser invitado a subir al escenario para cerrar el acto.

“Creo que todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo, porque esto es para toda la vida. Y también queremos agradecerle a “Chiqui” Tapia por estar siempre a nuestro lado cada vez que lo necesitamos“, remarcó.

Y cuando Messi dejó de hablar apareció el “otro” Messi, el que no podía pronunciar palabras pero era igual a él, su estatua en tamaño natural con la ropa de la selección argentina y la Copa del Mundo tomada por su mano izquierda y sostenida desde abajo con la derecha.

Después Domínguez le entregó el bastón que representaba el “liderazgo y comando del fútbol mundial“, ya con Claudio Tapia también a su lado.

“Tuve muchas decepciones, muchas derrotas, pero siempre quise ser un jugador profesional y esto es mucho más de lo que siempre soñé“, cerró el acto Messi.

El homenaje había arrancado una hora antes, poco antes de las 19, con una alocución del “dueño de casa”, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que eligió no hablar en esa condición, sino que, tras pedirle permiso a Tapia, prefirió hacerlo en nombre de los hinchas argentinos, y para ello fue mostrando tuits de distintos aficionados que oportunamente celebraron por esa vía el campeonato mundial de Qatar.

El dirigente asunceño repasó en sus palabras el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Qatar, mientras todos los integrantes de seleccionado argentino, vestidos con ropa deportiva de AFA, lo escuchaban en primera fila.

Domínguez, de 51 años, definió la final del Mundial como un partido entre Francia “y el resto del mundo, porque Argentina se ganó en su camino hacia ese partido decisivo el cariño de todos los demás países”.

Y enseguida empezaron los primeros premios, que se iniciaron con “La Orden de honor del gran collar extraordinario” que le fue adjudicada a “Chiqui” Tapia “por su gestión en favor del fútbol sudamericano”.

“Con Tapia nos conocimos en la Copa América Centenario, en los Estados Unidos, en 2016, cuando la AFA se había quedado huérfana de directivos, y después de perder la final con Chile me dijo que iba a seguir adelante porque no iba a abandonar a los jugadores. Él es el segundo en recibir este premio al mejor dirigente sudamericano (el primero fue Mauricio Macri por su gestión como presidente de Boca Juniors). Y hoy lo llamo “Chiqui”, porque ya es mi amigo personal”, resaltó.

“Este reconocimiento es un halago personal muy grande. Estos títulos logrados por los argentinos en mayores y juveniles durante los últimos cinco años se deben a un trabajo eficiente de todos los estamentos de AFA. El fútbol sudamericano necesitaba un título mundial después de varios que se llevaron los europeos, y por eso queremos agradecerles a todos los jugadores del plantel y muy especialmente al capitán, el mejor del mundo“, destacó Tapia en la referencia final a Messi.

Luego subió al escenario Fernando Romero, coautor junto al grupo La Mosca del tema identificatorio “Muchachos”, que llevó a todos los argentinos a convertirlo en himno de la marcha hacia el tercer título mundial de la historia.

Romero le entregó distinciones a cuatro integrantes de la selección, y acto seguido subió al escenario un chico argentino, Juani, que hizo la representación del “Dibu” Emiliano Martínez en redes sociales y fue invitado para entregarle las medallas al arquero y otros compañeros.

Luego fue el turno de un tatuador argentino también invitado para entregar otra tanda de cuatro preseas.

Más tarde subió al escenario un nuevo niño argentino, de la localidad salteña de Embarcación, José Andrada González, que habló entre sollozos y saludó especialmente a Lionel Scaloni, quien previamente había sido el primero en recibir la medalla. Otros cuatro jugadores recibieron los reconocimientos de sus manos.

Luego otra salteña, la “campeona argentina 2022 de freestyle football“, Belén Godoy, de 23 años, ataviada con la camiseta argentina, subió al escenario para entregar sus distinciones a otro cuarteto de campeones del mundo.

Un homenaje más, muy especial, en el día previo al partido frente a Curazao de mañana en Santiago del Estero, donde las celebraciones se trasladarán al interior de una Argentina que no para de reconocer y embelesarse con “sus” campeones del mundo.