Vecinos volvieron a manifestarse sobre la Ruta 11 y recurrirán a la Justicia

Vecinos de la zona del Marquesado a los que se sumaron otros de la zona Sur de Mar del Plata volvieron a ganar la Ruta 11 y se manifestaron con carteles e interrumpiendo el tránsito de forma momentánea para expresar su repudio a la entrega de las 140 hectáreas de un campo del lugar a la ONG ligada al Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) , que lidera Juan Grabois.

En los carteles se podían leer manifestaciones contra la “usurpación” de esas tierras, y otros mensajes no solo contra la gente de Grabois, sino que sacuden al Gobierno Nacional y reavivan la “interna” que está viviendo el oficialismo en el país.

TESTIMONIO DE UN VECINO DEL LUGAR

Carlos Benitez Etchart, uno de los vecinos del lugar en diálogo con “el Retrato..” reconoció que “en su momento algunas personas del barrio han tenido reuniones con gente de Grabois. Dijeron que iban a venir 100 familias a trabajar la tierra y que para eso necesitaban instalar casas, escuela y demás . Por otro lado el día de ayer, Maximiliano Álvarez, abogado de la gente que hizo las tomas, incluyó dentro de los papeles que ya tenía el tema de la ecoagricultura y de un posible camping o especie de balneario. Que dista de lo que habían dicho la reunión anterior. Información parcial, por decirlo de alguna manera.

Benites Etchart afirmó que el pasado sábado “se quedaron dos personas de ellos custodiando el lugar. A la mañana, apenas llegaron, ubicaron al señor Luis que tiene 70 años y hace 11 está en el lugar como cuidador y lo sacaron de manera un poco brusca. Es un señor mayor. A eso de las tres de la tarde pudo sacar alguna de sus pertenencias y se fue a otro lugar a quedarse. Eso sucedió el sábado!”

– Ellos pueden estar ahí porque les fue cedido por el propio Gobierno Nacional, esto lo sabían ustedes…

– El Estado cedió una tierras en comodato para la explotación en agricultura. El conflicto acá es que ellos tienen que instalar 100 familias de manera fija. Es una prestación precaria lo que les da Nación. Como si fuera algo precario. No para que se instale un nuevo barrio.

Al consultársele sobre si tienen certeza de por cuánto tiempo será esa cesion, Beniye Echart dijo que “en ese acuerdo primero se hablaba de 180 días. Y se irían dando plazos pero no está claro. Son acuerdos de cinco, diez años, no estaba claro por cuánto tiempo en lo que leímos”.

– Seguridad del Municipio aseguró que va a atacar judicialmente cualquier proyecto que se impulse en El Marquesado, ustedes que harán?

– Nosotros haremos una demanda colectiva como barrio. También hay una cuestión de impacto ambiental. Nosotros no tenemos grandes construcciones porque afectan a la zona. Es una zona de reserva y también tiene que haber un derecho de los lugareños sobre el espacio. Porque acá nadie salió sobre esto. Tenemos vecinos que se dedican a trabajar la tierra y ninguno estaba enterado de esto. Nosotros nunca reclamamos posesión pero si alguien viene a poner algo en un barrio hace un estudió del suelo, del barrio, de los pobladores.

– Repetirán la medida de juntarse y seguir visibilizando este problema?

– Los vecinos están alertados y van a defender el espacio. Están preocupadas y esto no es nada contra nadie. Ni contra la comunidad boliviana. Simplemente que acá también se necesitan cosas y jamás se planteó nada. Porqué para algunos sí y para otros no. Hay una cuestión de discriminación.

Cuando se le preguntó que pensaba de los dichos de Grabois que denunció xenofobia sobre esta cuestión, consideró que “todos los ciudadanos argentinos tienen el mismo derecho sobre tierras federales. Nosotros nos acercamos y hablamos con la gente de la comunidad y los vecinos del barrio no son racistas. Pero entienden que hay lugares para este tipo de proyectos y que está zona tiene determinadas características. Acá se corta mucho la luz, no tenemos agua…perjudicaría a la gente que lleva 30…40 años en el barrio. Esto no tiene nada que ver con discriminación.

– Desde varios sectores se dijo que es una campaña contra Montenegro…

– Desconozco si es así, pero note que había mucha gente que estaba siendo usada políticamente. Eso no va. Y puede ser que estemos ante una especie de extorsión.

ESPERAN LA PRESENTACION JUDICIAL DE MONTENEGRO

Los vecinos esperan que el propio intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien se presente en tribunales federales con una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en procura que la Justicia devuelva las condiciones originales a estas tierras del Estado nacional.

Este campo que hoy es motivo de debate está a unos 1000 metros al sur del estadio polideportivo que allí se construyó para los Juegos Deportivos Panamericanos de 1995, y en su mayor porción ocupan los hoteles del Complejo Turístico de Chapadmalal.

El fiscal Juan Pablo Lodola, a cargo el caso, abrió por su parte una causa por averiguación de ilícito ante la forzada salida del cuidador que había en el lugar, en tanto la abogada Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia de la Nación y vino a entregar este predio a la citada ONG, no atendió la orden del fiscal de presentar este lunes la denuncia por usurpación de propiedad, y desde las redes sociales negó enfáticamente que se trate de una toma u ocupación de tierras sino que esta modalidad “es una forma de custodiar las tierras fiscales para evitar ocupaciones ilegales”.