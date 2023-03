Maran y el incendio por la Falla: Hoy es un polvorín hacer algo así en la Plaza Colón

Como todos los años, la Falla Valenciana se llevó a cabo en la Plaza Colón, frente al Teatro Auditorium. El sábado por la noche, un desprendimiento de la crema fallera fue el que inició un incendio en el techo del edificio emblemático de Mar del Plata.

Marcelo Marán, director del Teatro Auditorium, dialogó con “el Retrato” sobre el incendio del techo del edificio.

“El teatro no sufrió daños, el incendio se inicia en una de las chimeneas que están del lado del hotel que está pegado al teatro, ahí hay dos pisos de habitaciones hasta llegar al foyer nuestro y muy cerca de la cúpula. Por suerte los bomberos detuvieron el fuego, el teatro en sí no sufrió ningún tipo de daño, solo el techo”, expresó Marán.

El director del teatro aclaró que no se suspenden las actividades para el arreglo del techo: “no se suspenden porque es independiente del teatro, hay como tres losas de por medio y no hay daños por dentro”.

Respecto a restaurar los daños, agregó: “dependemos del Instituto Cultural de la Provincia y de la gente de infraestructura del área de patrimonio, nosotros elevamos todos los informes, las fotos y demás y por supuesto que esas áreas tomarán los recaudos, legales, administrativos y técnicos que haya que tomar. En realidad, nosotros no tenemos mucho para hacer ya que es un edificio patrimonial de la provincia y toma injerencia la provincia”

Asimismo, Marán señaló: “parte del techo se llama mansarda y es una construcción muy compleja por eso los bomberos tardaron mucho, estuvieron desde las 22 30 de la noche hasta las 5 de la mañana tratando de apagar el fuego que por suerte no se desarrolló mucho, es un trabajo de recuperación patrimonial, va a tener que hacerse de las mismas características que ya estaba, es un techo de pizarra de una forma colocada en altura y dificultoso, así que creo que es un trabajo costoso”.

“Nosotros siempre que hay falla cerramos el teatro alrededor de las 18hs, ya que es muy complicada la salida y el ingreso de público frente a la crema de la falla y eso es riesgoso, por eso cerramos el teatro se cierra por la tarde y no queda nadie dentro”, indicó el director del Auditorium.

Sobre la Falla Valenciana, Marcelo Marán opinó: “me parece que los tiempos han cambiado, hay cosas que hace un tiempo se hacían y ahora ya no se pueden. Hasta antes de lo de Cromañon en los teatros se podía prender cualquier elemento con fuego y hace años que en los teatros ya no se puede utilizar el fuego por incidentes que han pasado. Entendimos que hay cosas riesgosas para el público. Por otro lado, si se quiere continuar en ese formato debería ser en otro lado, no puede ser en el centro de la ciudad como lo es ahora. Hoy es un polvorín hacer una actividad así en la Plaza Colón. Los rituales populares los respeto pero tienen que ir transformándose con las épocas.”