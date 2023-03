Martín Ferlauto les dijo que harán todo lo posible para que no se establezcan

“Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad” afirmó el intendente municipal Guillermo Montenegro , para enfatizar que “mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Por su parte el Secretario de Seguridad Martín Ferlauto se acercó hasta el lugar, acompañado por el titular de Inspección General , Marcelo Cardoso ,y cara a cara les hizo saber a los integrantes del MTE que “como Gobierno Municipal vamos a hacer lo posible para que no se establezca nada de lo que ustedes quieren hacer acá. No queremos que Mar del Plata se convierta en lo que pasó en otros lugares como el conurbano bonaerense” , remarcándole que “lo haremos legalmente”

La ocupación de los terrenos de esa zona no solo generó malestar en el arco político marplatense y nacional, sino que además echó un manto de dudas sobre la toma de lotes en Las Heras y Libertad, que atento a los acontecimientos se parecen a un “vuelto político” para el actual Jefe Comunal.

“Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera”, aseguró.

Finalmente Montenegro destacó que “Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo ley, nada”.

FERLAUTO LES DIJO QUE HARÁN TODO LO POSIBLE PARA IMPEDIRLO

Martín Ferlauto, secretario de Seguridad de General Pueyrredon repudió la ocupación de terrenos en el Marquesado y aseguró que “No lo vamos a permitir”

El funcionario municipal dijo que “Quienes tomaron posesión del predio tuvieron una reunión con los vecinos el jueves y nuestra posición es muy clara: haremos lo imposible para que esto no se lleve adelante, no queremos que se haga un asentamiento y los vecinos tampoco lo quieren“, y que se agotarán “todas las instancias legales para que esto no suceda”

Finalmente pidió a los marplatenses “a estar todos muy atentos y trabajando juntos para impedir esto, que sin lugar a dudas es algo violento que viene a romper con la paz del barrio El Marquesado, que no es solo un problema de esa zona, sino de toda Mar del Plata”.