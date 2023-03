La Presidenta de la JR, Aldana Echeverria denuncio que se quiere perjudicar a la ciudad

Luego de una activa y masiva presencia en la movilización del Dia de la Memoria, la Presidenta de la Juventud Radical de Mar del Plata y Batán, Aldana Echeverría afirmó su satisfacción por el acompañamiento a la misma y se refirió a la toma de terrenos que se están sucediendo en Mar del Plata y en especial a la ocupación que se hizo este sábado por la tarde del campo en “El Marquesado” por parte de integrantes del MTE.

Es este sentido denunció “un trasfondo político que tiene ahora el Gobierno Nacional en este sentido. Es hora de ponerle un freno a todo esto” , enfatizando que “hace rato ya que el Gobierno Nacional y Provincial quieren perjudicar a los marplatenses”

Luego de haber participado de la marcha por los 47 años del golpe militar, Aldana Echeverria la calificó como “de muy buena ya que estuvimos acompañados por más de 800 correligionarios que se acercaron para compartir con la Juventud este Dia de la memoria”

Resaltó que “para nosotros es primordial llevar la bandera de la democracia en lo mas alto. Está en nuestras raíces y no lo debemos perder nunca porque estará siempre en nuestra memoria”

“Es una locura lo que está pasando con la toma de tierras”

Al referirse a la tomas de terrenos en Mar del Plata en los últimos días y que se suceden en distintos sectores de la ciudad, Echeverría enfatizó que “en este tema tengo una reflexión profunda: hace rato ya que el Gobierno Nacional y Provincial quieren perjudicar a los marplatenses , y como vecina de Mar del Plata creo que es una locura lo que está pasando y voy a estar siempre en contra de la toma de tierras”

Ampliando este concepto indicó que “creo que el Gobierno Nacional y Provincial se tiene que dar cuenta de las necesidades de la gente. Hoy la educación tiene que ser primordial, porque sin ella se suceden estas cosas”

“Antes de una toma de tierra es importante educar y brindar trabajo. Es lo que quiere en vecino de Mar del Plata, y como Juventud siempre vamos a estar de lado de la persona que trabaja y se rompe el lomo para conseguir las cosas. Es la única meya para conseguirla”

Calificó a la toma de tierras como “de una cuestión política que se viene dando ya hace mucho tiempo”

“Es un trasfondo político que tiene ahora el Gobierno Nacional”

Al referirse puntualmente a lo sucedido en El Marquesado afirmó que “esto hace mucho ruido ante la falta de tan poco tiempo para una elección y que ahora sucedan estas cosas” no dudando en catalogarlo como “un trasfondo político que tiene ahora el Gobierno Nacional en este sentido. Es hora de ponerle un freno a todo esto. No puede ser que una persona que trabaje, que se gane su sueldo y no llegue a su casa, y que venga el Gobierno y porque tiene ganas, a entregársela a una organización. Esto deja mucho que desear y la verdad que estamos desahuciados con esto, pero no bajaremos los brazos”