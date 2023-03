Vico Zuloaga, una “leona” que dará cátedra de arrastre en su Campus de Hockey

Con el objetivo de transmitirles a los participantes cómo entrena y vive un jugador de élite, la ex leona y jugadora olímpica, Vico Zuloaga, encabezará el próximo 7 y 8 de abril la sexta edición del Campus de Hockey en el Estadio Panamericano de Mar del Plata.

En tal sentido, Vico Zuloaga, una enamorada del hockey desde los 5 años, en diálogo con “el Retrato…” destacó este Campus de Hockey, que se llevará adelante el próximo 7 y 8 de abril en el Estadio Panamericano de Mar del Plata, y que contará con la presencia de Agustina Gorzelany, una de las mejores arrastradoras del mundo y actual jugadora del seleccionado Argentino de Hockey Femenino.

“Vamos a estar haciendo un Campus de Hockey, específicamente de la técnica de arrastre, en el abril en el Estadio Panamericano de Mar del Plata”, expresó la jugadora que transitó una parte importante de su carrera en Las Leonas, desde los 17 hasta los 32 años, donde jugó más de 80 partidos internacionales con la camiseta argentina y agregó que el encuentro está destinado tanto para hombres como mujeres.

Además, la deportista que también jugó fuera del país, en lugares como España y Bélgica, manifestó que “la inscripción viene un poco más lenta que las anteriores ediciones” y añadió: “pero también es importante que haya poca cantidad de jugadores para poder estar encima de ellos y que las correcciones sean más personalizadas. Siempre hay un cupo límite para poder trabajar cómodos con los jugadores”.

“Este campus va a ser un poco más exclusivo, porque será de una técnica específica que no todos los jugadores desarrollan”, afirmó la ex Leona al mismo tiempo que comentó que las inscripciones se pueden hacer en el comercio Pro Sport, ubicado en Avenida Jara 26, o también se pueden hacer consultas a través de Instagram @vzhockeycamp o telefónicamente al abonado 2233121314.

La reconocida deportista, que actualmente se dedica a ser coach de hockey, entrenando la categoría “mamis” del barrio Rumencó, y que, incluso, cuenta con su propia academia de hockey, abierta a cualquier jugadora, expresó: “Desde el día que me vine a vivir a Mar del Plata hasta la actualidad el hockey creció muchísimo, lo cual me da una alegría inmensa. En los play off se ve que la cancha está repleta de gente, que va a ver”.

“Hay muchas chicos y chicas que se sumaron a jugar, incluso en esta categoría de “mamis” que quieren mejorar y entrenar, independientemente de la edad”, completó al mismo tiempo que destacó que en los últimos días se inauguraron dos canchas nuevas, la del Colegio Einstein y la del Colegio Trinity Mar del Plata.

En ese contexto, la ex jugadora de Las Leonas resaltó que a nivel municipal cuentan con el estadio de agua y con las canchas de arena, que están a disposición. “Cómo ciudad tendríamos que hacer algo para que cada club tenga su cancha y se pueda generar ese sentido pertenencia a la institución. Es muy caro mantenerlo y obviamente que lleva tiempo”, consideró.

“Hay muchos hombres que se están sumando también a esta disciplina. Sería espectacular que haya muchos clubes competitivos con hombres en Mar del Plata, porque tener más cantidad de personas que juegan, requiere más entrenadores y más nivel. Cuando se empiecen a hacer canchas, va a haber mayor caudal de jugadores, porque ello da sentido de pertenencia a un club”, concluyó la también representante del Club Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”