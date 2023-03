Recuperan los restos fósiles del gliptodonte que fue encontrado en Plaza España

El ejemplar podría alcanzar los dos metros y medio de largo por un metro y medio de alto. Interviene el equipo de Paleontología del Museo Scaglia. El hallazgo se dio en la obra de excavación para construir estacionamientos subterráneos en esta plaza, la cual seguirá su marcha. A metros del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, integrantes de los laboratorios de Paleontología, Vertebrados y Entomología, trabajan conjuntamente en las excavaciones de Plaza España para recuperar los restos de un gliptodonte que fue hallado mientras se realizaban los trabajos para construir las cocheras subterráneas. De acuerdo a las primeras tareas de delimitación y demarcación que lleva a cabo el equipo encabezado por el paleontólogo Matías Taglioretti, se trata de un ejemplar que podría alcanzar aproximadamente dos metros y medio de largo por un metro y medio de alto. Sin embargo, todavía resta determinar el estado y la posición en la que se encuentra la pieza central, que es el caparazón, esto permitirá elegir la mejor forma de extraer y preservar los restos. En toda la zona costera se han encontrado fósiles de mamíferos gigantes que vivieron durante el Cenozoico Superior (últimos cinco millones de años) y se extinguieron hace aproximadamente diez mil años atrás. En el caso de los gliptodontes, eran animales acorazados que podían alcanzar un gran tamaño y que se emparentan con los armadillos actuales (Tatu carreta, Peludo, etc.) La particularidad del hallazgo en Plaza España se da porque, si bien es una zona en la que es esperable encontrar este tipo de restos, lo cierto es que el avance de la urbanización no lo hace tan común y es preciso que haya una gran remoción de tierra para que se den. Otro aspecto llamativo es que se hayan encontrado a metros del Museo de Ciencias Naturales, donde se estudian, se procesan y se preserva el material fósil local. Es importante remarcar que la continudad de los trabajos de recuperación y preservación de los fósiles hallados, no implica que se detenga la obra que se desarrolla en la Plaza para la construcción de las cocheras subterráneas, sino que se ha delimitado y asegurado la zona del hallazgo donde trabaja el equipo del Museo de Ciencias Naturales y en el resto del predio la prosiguen las tareas pertinentes. María Victoria Sarasa, integrante del equipo de paleontología del Museo Lorenzo Scaglia, informó que “ayer nos dieron aviso del hallazgo de unos restos fósiles. Vinimos y nos encontramos con un gliptodonte. Estamos trabajando en el lugar, y la idea es hacer todo bastante rápido mientras la obra en Plaza España sigue funcionando. Con ayuda de maquinarias, podremos tener esta invaluable pieza en nuestro Museo para que puedan visitarla en breve”. Por su parte, Taglioretti agregó que “los restos tienen una edad aproximada de 20 mil años, por su posición en la columna estratigráfica, ya que los restos están a 2.5 metros por debajo de la superficie. Los sedimentos que lo contienen atestiguan que en el lugar se desarrollaban suelos inundables que seguramente proveían a estos animales de pasturas tiernas y presentan un distintivo color verdoso. Los gliptodontes son animales típicos de Sudamérica ya que se originaron y evolucionaron en aislación geográfica durante millones de años, lo que los convirtió en verdaderos tanques de guerra prehistórico.”