Marchan en Mar del Plata por los 30.000 desparecidos durante el golpe militar

Los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán junto a agrupaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y culturales convocan a toda la comunidad a participar de la marcha y movilización a 47 Años del golpe genocida que este año se hará bajo el lema “Los 30.000 presentes para la democracia por la que luchamos”

La concentración está prevista para este viernes 24 de marzo a las 14,30 en Avda. Luro y San Luis y el recorrido será: por Luro hacia Buenos Aires hasta Avda. Colón y luego Avda. Independencia hasta Luro.

Asimismo se informa que se producirán cambios en la circulación del transporte público de pasajeros. Se desviarán las líneas de colectivos que pasan por el sector afectado hacia las calles Sarmiento, 25 de Mayo, España y Falucho.

Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Pcia. de Bs As – Espacio Faro de la Memoria – Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste – APDH