Horacio Rodríguez Larreta cuestionó al Gobierno Nacional por el canje de dólares de la ANSES

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al Gobierno Nacional luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, impulsara que organismos públicos nacionales –entre ellos, la ANSES– vendan sus bonos en dólares para cambiarlos por nuevos títulos en pesos. “El Gobierno está intentando comprar tiempo y está usando la plata de los jubilados para financiarlo”, apuntó en su cuenta de Twitter.

El anuncio implica un nuevo intento del oficialismo por controlar la última escalada del mercado paralelo de la divisa norteamericana. Sin embargo, el mandatario porteño consideró en su descargo por redes sociales que “estas medidas muestran la desesperación de un Gobierno con poco margen de maniobra y que ya no sabe cómo generar confianza, entonces busca comprarla. Con plata ajena”.

Luego de que el dólar blue este jueves abriera en $389, el también precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) expresó que “el cortoplacismo no resuelve nada”, y remarcó: “Esto no baja la inflación, no cuida las reservas y no calma el dólar. Y encima usan a la ANSES, que está para cuidar a los jubilados, no para comprarle tiempo al gobierno”.

A través de dos decretos de necesidad y Urgencia (DNU), el titular del Palacio de Hacienda dictaminó que los organismos públicos involucrados en el canje deban cambiar sus bonos en dólares por títulos en pesos, por un monto superior a los 4 mil millones de dólares. “Deberán proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”, detalló el documento.

A partir de esta medida, además, los organismos y jurisdicciones que participen en la operatoria “deberán suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos” del Tesoro “por un importe efectivo equivalente al 70 % del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”.