Moratoria Previsional: Serían más de 13 mil los beneficiados en Mar del Plata

Teniendo en cuenta que más de cuatro mil marplatenses ya solicitaron en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el inicio del trámite para poder acceder a la moratoria previsional, el jefe de la Regional Bonaerense II de la Anses, Marcos Gutiérrez, en diálogo con “el Retrato…” expresó que serían más 13 mil las personas que podrían beneficiarse con esta ley. A su vez, adelantó que, si no existiese esta normativa, un 75% de varones y un 90% de mujeres no estaría en condiciones de jubilarse.

El jefe de la Regional Bonaerense II de la Anses, Marcos Gutiérrez, explicó a “el Retrato…” que no se comenzaron a otorgar los turnos, en tanto se encuentran en la etapa de reglamentación de la ley. “Se está escribiendo cómo ejecutar la ley y capacitar a los equipos de trabajo, sobre todo en el ámbito de los inicios”, sostuvo y consideró que para la semana siguiente serán otorgados los primeros turnos.

Cabe recordar que esta ley se votó a partir del 28 de febrero en la Cámara de Diputados y a partir de ahí se estuvo esperando la proclamación por parte del ejecutivo. “Tardó unos días y nos llegó. Nosotros estamos trabajando en la reglamentación, que es lo que nos da la posibilidad, en unos días más, de poder otorgar los turnos para que se acerquen a las oficinas y empezar a hacer los trámites”, dijo Gutiérrez al respecto.

En tal sentido, Gutiérrez destacó que “alrededor de 4 mil personas se acercaron durante los primeros 4 meses del 2023 mientras que en el Partido de General Pueyrredón son 13 mil 100 los que van a estar beneficiadas con esta ley quienes, sin tener 30 años de aporte, podrán acceder a una jubilación”.

“Las personas que estén en la edad jubilatoria y que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios, que son 30 los que se requieren, van a poder jubilarse igualmente, pagando de su propio haber mensual, durante un tiempo, una cuota”, explicó y añadió que el 70% de los varones a nivel nacional tienen la edad para jubilarse, pero no los 30 años de aportes mientras que el 90% de las mujeres tienen la edad para jubilarse, pero no los aportes.

En ese contexto, Gutiérrez explicó que esta ley “otorga un derecho que va a ser muy beneficioso para todos los adultos mayores” y añadió: “Las personas que no tienen ningún año de aporte, también lo van a poder hacer. Lamentablemente, las mujeres son las que menos beneficios han tenido”.

“Hay una jubilación por tareas de cuidado, la cual surge de una ley que dice que por cada hijo o hija que tiene una madre se le computa por tareas de cuidado un año de aporte”, completó y añadió que si el hijo o hija es adoptado o con discapacidad son dos años.

Por último, aseguró que “esta nueva ley va a beneficiar a ese sector”. “Los estamos esperando y es un número muy importante que es solamente de este año. Estos números, todos los años y por el tiempo que dure la moratoria, iremos viendo la cantidad de nuevos beneficiarios que vamos a tener en función de este proceso jubilatorio”, concluyó.

Cabe recordar que el 28 de febrero la Cámara de Diputados convirtió en ley, con el voto de los diputados del oficialismo y agrupaciones opositoras, el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte.