Este jueves se conocerá el veredicto del juicio a los dos acusados por la muerte de Lucía Pérez

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de la ciudad de Mar del Plata dará a conocer este jueves por la tarde el veredicto en el segundo juicio a los dos hombres acusados de abusar sexualmente y asesinar a la adolescente Lucía Pérez, el 8 de octubre de 2016, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone realizarán desde las 14.30 la lectura del fallo, con la eventual sentencia para Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48) en caso de ser hallados culpables.

Farías y Offidani están acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”.

En el caso de Farías, tanto la acusación fiscal como las representantes de la familia de la menor coincidieron en que debe ser condenado a prisión perpetua, en calidad de autor.

Offidani, en tanto, fue acusado por el fiscal Leandro Arévalo de actuar como “partícipe secundario”, por lo que pidió que sea sentenciado a 20 años de cárcel, mientras que las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini, en su condición de particular damnificado, consideraron que su participación fue “necesaria” y por lo tanto debe recibir también la pena máxima.

Las defensas de ambos rechazaron por su parte la imputación y entendieron que en el juicio desarrollado entre el 7 y el 28 de febrero no pudo probarse el delito imputado, por lo que pidieron que sean absueltos.

Inicialmente estaba previsto que la sentencia se diera a conocer el último 17 de marzo, pero el TOC 2 la reprogramó para este jueves, luego de rechazar un pedido de recusación presentado por las defensas de los imputados.

Los magistrados no hicieron lugar a un planteo realizado por la defensora oficial de Farías, Laura Solari, y por el abogado particular de Offidani, César Sivo, quienes habían pedido que fueran apartados del caso y que se dictara “la nulidad de todo lo actuado”.

Solari y Sivo consideraron que “desde el inicio de este segundo juicio” hubo un “avasallamiento de los derechos humanos” de sus defendidos y una “indebida intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, y cuestionaron en ese sentido el pedido de “justicia por el femicidio de Lucía Pérez” realizado por el presidente Alberto Fernández, tras un reciente encuentro con Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de la adolescente de 16 años.

Los defensores consideraron que estaba en riesgo la imparcialidad de los jueces, debido a “una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes”, pero los magistrados rechazaron el planteo.

El fallo se dará a conocer en el sexto piso de los tribunales marplatenses y será transmitido también por el canal de Youtube de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Suprema Corte bonaerense, tal como ocurrió con la apertura del juicio y los alegatos de las partes.

Organizaciones de mujeres y sociales que acompañan la campana nacional “Somos Lucía” se concentrarán desde la mañana frente a los tribunales para seguir la lectura del veredicto y exigir que se dicte la prisión perpetua.

Los acusados no estarán presentes y seguirán la audiencia de manera remota desde sus lugares de detención, tal como ocurrió en el resto del proceso oral: Farías desde la Unidad Penal de Florencio Varela, y Offidani, desde la Unidad Penal de Batán.

De acuerdo con la instrucción de la causa, Lucía había conocido a ambos acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.

Según se acreditó, en la tarde del 8 de octubre de 2016 la menor a una sala de salud de la zona sur de la ciudad, a donde llegó sin vida, luego de pasar la mañana en la casa de Farías, en Racedo al 4800, en el barrio Alfar.

Peritos que declararon en el juicio señalaron que la principal hipótesis sobre la causa de su muerte apunta a una falla cardíaca vinculada al consumo de cocaína, y señalaron que, si bien no era posible descartarlo, no se hallaron signos de un abuso sexual.

Durante el primer juicio por el caso, en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, del TOC 1, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela, y fueron absueltos del resto de los cargos.

En agosto de 2020, la Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó esas absoluciones, dispuso la “nulidad” del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.