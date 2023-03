Este viernes se movilizarán en Mar del Plata a 47 años del golpe militar

Tuvo lugar en el frente de Tribunales la conferencia de prensa realizada por los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán junto a agrupaciones organizadoras de la movilización que se llevará a cabo a 47 Años del golpe genocida bajo el lema “Los 30.000 presentes para la democracia por la que luchamos”,

Fernando Martínez Delfino, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Pcia. de Bs As fue el encargo de explicar que “estamos en este lugar ya que no se cumplen las acciones que como ciudadanos desearíamos que sucedan. Estamos conmemorando los 47 años de la tragedia de la dictadura pero a su vez celebrando el año de los 40 de democracia. En esa movida los organismos de derechos humanos y todas las entidades que nos acompañan estamos organizando múltiples actividades que se están desarrollando en muchos lugares de la ciudad, siendo la de más convocatoria nuestra tradicional marcha que viene muy bien organizada y el tiempo aparentemente también nos va a ayudar

Convocamos a la ciudadanía una vez más que como siempre nos ha acompañado que diga presente porque nuestra lucha de Memoria, Verdad y Justicia no tiene límite; la búsqueda de los casi 300 nietos apropiados que todavía no aparecen tampoco tiene tiempo de finalización y lamentablemente algunas de nuestras abuelas y madres se nos están yendo pero vendrán nuevas generaciones, porque es la lucha de una sociedad que es un ejemplo en el mundo, y en otros países que han sufrido tragedias como las nuestras admiran y añoran lo que ha hecho Argentina, porque es una comunidad que no ha olvidado, no olvida y no olvidará”.

Por su parte, la coordinadora del Colectivo Faro de la Memoria, Ana Pecoraro anunció que la concentración está prevista para este viernes 24 de marzo a las 14,30 en Avda. Luro y San Luis y el recorrido será: por Luro hacia Buenos Aires hasta Avda. Colón y luego Avda. Independencia hasta Luro.

Asimismo informó que se producirán cambios en la circulación del transporte público de pasajeros. Se desviarán las líneas de colectivos que pasan por el sector afectado hacia las calles Sarmiento, 25 de Mayo, España y Falucho.

Convocan

Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Pcia. de Bs As – Espacio Faro de la Memoria – Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste – APDH